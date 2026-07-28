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Quân khu 7 khen thưởng lực lượng tìm kiếm, quy tập 26 hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

Thứ Ba, 18:34, 28/07/2026
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VOV.VN - Ngày 28/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập 26 hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, TP. Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã trao Bằng khen đột xuất của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho 7 tập thể và 19 cá nhân; đồng thời tặng quà động viên Đội K72 (Bộ CHQS tỉnh), cùng các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại địa bàn.

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Các di vật của liệt sĩ sau khi quy tập được để tại nhà quàn 

Trung tướng Trần Vinh Ngọc ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt khó của các lực lượng, trực tiếp là Đội K72.

Chính ủy Quân khu 7 trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp cùng sự đồng hành của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và các nhà hảo tâm.

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Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 tặng quà cho đơn vị quy tập hài cốt liệt sĩ (ảnh: K72)

Trung tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh, việc trực tiếp ký quyết định và trao thưởng ngay tại cấp phân đội cho từng cá nhân thể hiện sự động viên kịp thời của Quân khu đối với nhiệm vụ thiêng liêng này.

Đồng thời, ông đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đội K72 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

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Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 khen thưởng các tập thể (ảnh: K72)

Trước đó, trong quá trình rà phế liệu tại Lô cao su 97 (thuộc ấp Bình Minh, xã Minh Đức), ông Nguyễn Ngọc Thành (ngụ phường Bình Long) phát hiện 1 khẩu súng AK bị hoen gỉ. Đào sâu kiểm tra, ông phát hiện thêm bình tông nhôm, bút máy và di vật liệt sĩ.

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) Quân khu 7, Ban chỉ đạo 515 TP. Đồng Nai đã chỉ đạo Bộ CHQS TP. Đồng Nai khẩn trương xác minh, triển khai khai quật.

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Đại tá Nguyễn Ngọc Kiên, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 trao thưởng cho các cá nhân (ảnh: K72)

Ngay sau đó, ông Trần Ngọc Nhiên (75 tuổi, ngụ xã Minh Đức), cựu chiến sĩ trinh sát từng chiến đấu tại khu vực này đã chủ động cung cấp thêm nhiều thông tin giá trị về vị trí hầm mộ.

Từ các thông tin được nhân chứng cung cấp, Đội K72 đã quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ. Tại hầm mộ, nhiều di vật được tìm thấy như chiếc ví, ảnh cá nhân, tập thể, cây bút khắc chữ “Tiến Quy”...

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Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 cẩn trọng, tỉ mỉ quy tập hài cốt liệt sĩ (ảnh: Thiên Lý)

Theo Đội K72, hiện các di ảnh đang được đưa đi phục dựng.

Trong số 26 bộ hài cốt liệt sĩ vừa quy tập, có hơn 50% mẫu đủ điều kiện lấy mẫu ADN để xác định danh tính.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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Phát hiện 26 hài cốt liệt sĩ cùng di ảnh quý giá dưới lòng đất Đồng Nai

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VOV.VN - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (K72) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 2 bức ảnh quý giá cùng nhiều di vật, mở ra hy vọng xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

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