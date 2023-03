Tập trận quân sự lớn nhất Đông Nam Á "Hổ mang vàng" khởi động

Hơn 7.000 binh sĩ từ 30 quốc gia, trong đó có hơn 6.000 binh sĩ Mỹ, đã tới Thái Lan để tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng - “Cobra Gold” 2023.

Cuộc tập trận Hổ mang Vàng 2023 sẽ được khôi phục lại đầy đủ các nội dung diễn tập thường niên như phối hợp tác chiến ở đất liền, trên biển, trên không, không gian mạng.

Năm nay, cuộc tập trận sẽ lần đầu tiên bao gồm một cuộc tập trận giả định ngoài không gian, với trọng tâm là tìm hiểu tác động của các hiện tượng trên không như bão mặt trời (bão từ) đối với các hoạt động quân sự, thông tin liên lạc và vệ tinh.

Tập trận "Hổ mang Vàng" 2023 kéo dài từ 28/2 tới 10/3/2023. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John C. Aquilino khẳng định: "Thông qua cuộc tập trận Hổ mang vàng, chúng tôi muốn khẳng định quyết tâm cùng nhau giải quyết mọi vấn đề nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, để tất cả các quốc gia có thể gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. Chúng ta đương nhiên không trông chờ những sự kiện bi thảm như trận động đất vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ, hay việc Mỹ và Thái Lan cùng nhiều quốc gia khác phải tiến hành các hoạt động cứu trợ cứu nạn. Tuy nhiên, đây chính là lý do chúng ta phải tiến hành diễn tập cứu hộ cứu nạn trong khuôn khổ cuộc tập trận Hổ mang vàng".

Tập trận "Hổ mang Vàng" được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1982 tại Thái Lan và là cuộc tập trận chung đa phương lớn nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cuộc tập trận năm nay sẽ kéo dài tới ngày 10/3, có 7 quốc gia tham gia chính thức là Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia và Singapore. 3 quốc gia sẽ tham gia diễn tập viện trợ nhân đạo là Trung Quốc, Ấn Độ và Australia. Trong khi đó, 10 quốc gia sẽ tham gia với tư cách quan sát viên là Campuchia, Lào, Brazil, Pakistan, Việt Nam, Đức, Thụy Điển, Hy Lạp, Kuwait và Sri Lanka./.