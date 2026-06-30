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Thượng tướng Lê Quang Minh động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt liệt sĩ

Thứ Ba, 15:07, 30/06/2026
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VOV.VN - Sáng 30/6, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác Tổng cục Chính trị đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Đoàn công tác đã nghe báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, nơi được cho có các hố chôn tập thể liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968.

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Đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác khảo sát, khoanh vùng các vị trí nghi có nơi chôn cất liệt sĩ được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình chuyên môn.

Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, địa hình thay đổi nhiều sau thời gian dài, các lực lượng vẫn nỗ lực bám sát hiện trường, quyết tâm không bỏ sót thông tin, dấu vết phục vụ công tác tìm kiếm.

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Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 quốc gia nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao tặng quà động viên các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát kỹ các nguồn thông tin, nhân chứng lịch sử và tài liệu lưu trữ nhằm xác định chính xác khu vực tìm kiếm; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính uỷ Quân khu - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 tặng quà động viên các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Dịp này, Thượng tướng Lê Quang Minh cùng lãnh đạo Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP.HCM đã thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tỷ Huỳnh, CTV Hữu Tân/VOV-TP.HCM
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