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Yêu cầu tập trung cao nhất nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ Ba, 12:39, 30/06/2026
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VOV.VN - Ban Bí thư yêu cầu tập trung cao nhất cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, giám định ADN; sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ về người có công và liệt sĩ.

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 57-KL/TW, ngày 24/6/2026 về tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Kết luận số 57 nêu rõ, tại phiên họp ngày 23/6, xem xét Tờ trình số 76 ngày 15/6/2026 của Đảng ủy Chính phủ về tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Ban Bí thư cơ bản thống nhất với tờ trình, đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

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Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4)

Ban Bí thư yêu cầu thực hiện tốt công tác tuyên truyền làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử, nhân văn dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ, phát huy tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trở thành giá trị bền vững, trách nhiệm trong đời sống xã hội.

Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, giám định ADN; sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ về người có công và liệt sĩ.

Ban Bí thư chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công trong tháng 7/2026, bảo đảm bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng và yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới; đồng thời giải quyết dứt điểm các đối tượng tồn đọng do lịch sử để lại và nhận thức khác nhau.

Ban Bí thư lưu ý rà soát kỹ các chương trình, ưu tiên dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất các trung tâm nuôi dưỡng người có công và một số nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải, hình thức. Tập trung dành nguồn lực nhiều hơn nhằm điều chỉnh chính sách ưu đãi người có công từ ngày 1/7/2026 và định kỳ theo khả năng ngân sách nhà nước, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng người có công và thân nhân người có công.

Lấy kết quả chăm sóc người có công làm thước đo thực chất của hoạt động kỷ niệm; ưu tiên nguồn lực để giải quyết những vấn đề cấp thiết hiện nay, nhất là nhà ở, đời sống, chăm sóc sức khỏe người có công.

Kết luận của Ban Bí thư nêu rõ, cấp ủy, chính quyền các cấp xác định đây là công việc thường xuyên, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, không đợi đến dịp 27/7 hàng năm mới tổ chức thực hiện.

Đảng ủy Chính phủ được giao lãnh đạo, chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Bí thư, ý kiến hợp lý của các cơ quan, khẩn trương hoàn thiện Đề án và có kế hoạch triển khai thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

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Hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi và quê hương tại Nghệ An

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ đã qua, những người mẹ, người con tóc đã bạc trắng vẫn đau đáu một niềm mong tìm được phần mộ người thân đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hôm nay, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và bằng nghĩa tình sâu nặng của những người ở lại.

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Thượng tướng Lê Quang Minh kiểm tra hiện trường tìm kiếm liệt sĩ tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Chiều nay (29/6), Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác Quân khu 5 và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc các phường Đăk Cấm và Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi

PV/VOV.VN
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