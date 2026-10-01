Thượng tướng Trần Việt Khoa: Lữ đoàn Đặc công bộ 198 cần nâng cao sức chiến đấu

Lữ đoàn Đặc công bộ 198 được thành lập năm 1974, trên cơ sở những đơn vị đặc công thiện chiến, từng trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường miền Trung, Tây Nguyên. Trải qua hơn 52 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt... Bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt... Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được...”.

Đoàn công tác của Học viện Quốc phòng tham quan trình diễn kỹ thuật chiến đấu của chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 198. (Ảnh: Trung Hiếu)

Với truyền thống “Luồn sâu bám tốt, đánh trúng mục tiêu”, Lữ đoàn Đặc công bộ 198 đã lập nhiều chiến công trên các chiến trường. Đến nay, 4 tập thể, 5 cá nhân của Lữ đoàn được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn giới thiệu, trình diễn các kỹ thuật ngụy trang, nghi trang bằng quần áo cỏ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tại buổi nghiên cứu thực tế, đoàn công tác của Học viện Quốc phòng tham quan trình diễn kỹ thuật chiến đấu đặc công. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn giới thiệu, trình diễn các kỹ thuật ngụy trang, nghi trang bằng quần áo cỏ, màu than, màu đất; kỹ thuật ẩn mình dưới cát; kỹ thuật bắn súng và võ chiến đấu đặc công, trong đó có Quyền chiến đặc công, Đại ngàn hùng phong quyền và võ tổng hợp.

Trình diễn võ chiến đấu đặc công, trong đó có Quyền chiến đặc công, Đại ngàn hùng phong quyền và võ tổng hợp. (Ảnh: Trung Hiếu)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Việt Khoa đánh giá cao công tác chuẩn bị và chất lượng trình diễn của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 198; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh và nghệ thuật tác chiến đặc công trong điều kiện mới.

Thượng tướng Trần Việt Khoa yêu cầu Lữ đoàn phải thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là địa bàn được giao; chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu đúng và trúng cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng cơ động và xử trí các tình huống; chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương án tác chiến và các mặt bảo đảm, không để bị động, bất ngờ.

Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Đặc công - Lữ đoàn 198. (Ảnh Trung Hiếu)

Từ thực tiễn, truyền thống và đặc thù nhiệm vụ của bộ đội Đặc công, Thượng tướng Trần Việt Khoa lưu ý Lữ đoàn tiếp tục giữ vững những yếu tố cốt lõi của nghệ thuật Đặc công là bí mật, bất ngờ, luồn sâu, đánh hiểm, đánh đúng mục tiêu, đồng thời vận dụng linh hoạt vào yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là những bài học được nhấn mạnh trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn hoạt động của bộ đội Đặc công trên địa bàn Tây Nguyên.

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng tưởng niệm các liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Đặc công - Lữ đoàn 198. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thượng tướng Trần Việt Khoa cũng yêu cầu Lữ đoàn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, trình độ chuyên môn và kỹ năng tác chiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ đang đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Thượng tướng Trần Việt Khoa yêu cầu Lữ đoàn Đặc công bộ 198 cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển. Qua đó, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa góp phần củng cố khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn.