Toàn bộ quá trình Nga thu giữ xe chiến đấu bộ binh Marder gần Avdiivka

Nga tuyên bố phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở Verbove, hạ hơn 17.000 UAV

VOV.VN - Quân đội Nga đã phá vỡ phòng tuyến của quân đội Ukraine ở phía Tây Bắc Verbove thuộc khu vực Zaporizhzhia và tiến thêm được 2km, ông Vladimir Rogov, Chủ tịch phong trào We Are Together with Russia nói với Tass ngày 25/3.