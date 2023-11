Triển lãm quân sự lớn nhất Đông Nam Á khai mạc tại Thái Lan

Đây là triển lãm quân sự thuộc tốp 15 thế giới, lớn số 1 Đông Nam Á, được xem là một trong những sự kiện an ninh khu vực và quốc phòng hàng đầu Đông Nam Á.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin Klungsang phát biểu khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin Klungsang khẳng định: “Với thông điệp “Power of Parnership” – “Sức mạnh của kết nối đối tác”, triển lãm Quốc phòng và An ninh 2023 tại Thái Lan tập trung tăng cường kết nối Chính phủ các nước cũng như doanh nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, và được xem như là cơ hội thúc đẩy hợp tác đa quốc gia. Sự kiện mang lại lợi ích to lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng của cả Thái Lan và nhiều quốc gia khác trong khu vực” .

Gian hàng của Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội Viettel lần đầu tham dự triển lãm có diện tích gần 100 mét vuông, trưng bày 60 danh mục sản phẩm dưới dạng mô hình và video thuộc 8 chủng loại gồm: Thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, mô hình mô phỏng, quang điện tử, radar, chỉ huy điều khiển, UAV, mạng 5G nội bộ (5G private).

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Thái Lan, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn tham dự triển lãm.

Hơn 500 nhà sản xuất quân sự hàng đầu thế giới từ gần 50 nước đã có mặt tham dự tại triển lãm Defense & Security 2023, trong đó có Tập đoàn Thales (Pháp), Tập đoàn Saab (Thuỵ Điển), Tập đoàn Diehl (Đức), Tập đoàn ASELSAN (Thổ Nhỹ Kỳ), Tập đoàn hàng không vũ trụ Embraer (Brazil).

Triển lãm quy tụ các dòng sản phẩm quân sự phục vụ bài toán tác chiến cho cả hải quân, không quân, lục quân. Các thiết bị quốc phòng và an ninh được trưng bày bao gồm hệ thống vũ khí, súng, tên lửa, xe tăng, UAV, phương tiện vận chuyển và hàng hải, vệ tinh và viễn thông, công nghệ phòng thủ điện tử, hệ thống kiểm soát hoả lực, bệ phóng và các hệ thống quân sự quan trọng khác gồm cả phần cứng và phần mềm, an ninh mạng, cứu hộ và các dịch vụ, sản phẩm ngăn ngừa thảm hoạ thiên tai.

Một số hình ảnh tại triển lãm.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng-An ninh quốc tế 2023 tại Thái Lan hôm 6/11/2023.

Một góc trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng-An ninh quốc tế 2023 tại Thái Lan