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Trực thăng bay xuyên đêm để kịp “giờ vàng” cứu bệnh nhân ở đảo Sơn Ca

Thứ Tư, 15:02, 15/07/2026
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VOV.VN - Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Binh Đoàn 18 vừa hoàn thành chuyến bay cấp cứu xuyên đêm, đưa bệnh nhân sốc tủy từ đảo Sơn Ca về đất liền để điều trị. Đây là ca cấp cứu tối khẩn cấp được triển khai ngay nhằm tận dụng “thời gian vàng” để can thiệp, điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân được cấp cứu là ông P.V.M. (SN 1985, quê Quảng Trị), công tác tại đảo Sơn Ca thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), gặp tai nạn lao động vào trưa 14/7.

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Qua hội chẩn từ xa, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 xác định bệnh nhân bị sốc tủy, chấn thương cột sống - tủy cổ nặng, nghi gãy, trật đốt sống C6-C7.

Nạn nhân bị ván khuôn từ trên cao đổ xuống, đè trực tiếp vào vùng gáy. Sau tai nạn, bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh xá đảo Sơn Ca trong tình trạng tỉnh táo nhưng liệt hoàn toàn, mất cảm giác từ vùng ngực trở xuống, kèm rối loạn cơ vòng.

Qua hội chẩn trực tuyến giữa Bệnh xá đảo Sơn Ca và Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc tủy, chấn thương cột sống - tủy cổ, nghi gãy, trật đốt sống C6-C7.

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Đây là ca cấp cứu tối khẩn cấp được triển khai ngay nhằm tận dụng “thời gian vàng” để can thiệp, điều trị chuyên sâu.

Hội đồng chuyên môn đánh giá bệnh nhân cần về đất liền cấp cứu khẩn cấp vì có nguy cơ diễn biến nặng do phù tủy tiến triển, suy hô hấp và các biến chứng đe dọa tính mạng.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, 20h30 tối 14/7, trực thăng Super Puma L2, số hiệu VN-8614 của Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18) cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, đưa Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 ra đảo Sơn Ca làm nhiệm vụ.

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Ngay trong đêm 14/7, trực thăng của Binh đoàn 18 đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, đưa Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 ra đảo Sơn Ca làm nhiệm vụ cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân về đất liền.

Trong suốt quá trình vận chuyển, kíp cấp cứu đã cố định cột sống cổ, kiểm soát đau, hỗ trợ hô hấp, ổn định huyết động và theo dõi sát tình trạng bệnh nhân. Sau hành trình xuyên đêm, trực thăng hạ cánh an toàn, đưa bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 lúc 7h40 sáng 15/7.

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Đến sáng 15/7, trực thăng đã hạ cánh an toàn, đưa bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 sau hành trình bay xuyên đêm.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh để đánh giá mức độ tổn thương, khẩn trương triển khai phương án điều trị tối ưu. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tích cực.

 
Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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