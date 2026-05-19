Trực thăng bay xuyên đêm cấp cứu 2 bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền

Thứ Ba, 11:45, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vượt thời tiết xấu, bay xuyên đêm, trực thăng của Binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã đưa 2 bệnh nhân nguy kịch từ đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết (đặc khu Trường Sa, Khánh Hoà) về TP.HCM điều trị an toàn.

Sáng 19/5, Bệnh viện Quân y 175, cho biết trực thăng EC-225 số hiệu VN-8616 của Binh đoàn 18 phối hợp cùng Tổ cấp cứu đường không của bệnh viện đã hạ cánh an, kịp thời cấp cứu 2 bệnh nhân nguy kịch từ quần đảo Trường Sa về đất liền điều trị.

Trực thăng cấp cứu 2 bệnh nhân từ quần đảo Trường Sa đã hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM. (Ảnh: BVCC)

Hai bệnh nhân được điều trị ban đầu tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây và Bệnh xá đảo Nam Yết, cách xa nhau. Cả 2 trường hợp được nhận định tình trạng vượt khả năng điều trị tại đảo và chỉ định vận chuyển khẩn cấp về đất liền điều trị.

Cụ thể, bệnh nhân thứ nhất là anh T.C.L (SN 1982, quê Lý Sơn, Quảng Ngãi), ngư dân của một tàu cá. Trong quá trình lao động trên biển, bệnh nhân bị ngã xuống nền cứng, được chẩn đoán bị uốn ván ngoại khoa toàn thể nguy cơ suy hô hấp.

Do phải tiếp nhận 2 trường hợp người bệnh tại hai điểm đảo xa nhau, trực thăng đã phải bay xuyên đêm, vượt thời tiết xấu. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân thứ hai là V.V.V (SN 2007, quê Thanh Hóa), tai nạn lao động gây chấn thương vùng trán, hàm mặt, mũi, vòm họng và gãy cổ bàn tay trái.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 17h50 phút ngày 18/5, trực thăng EC-225 số hiệu VN-8616 của Binh đoàn 18 phối hợp Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Trường Sa thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.

Hiện cả hai bệnh nhân đang tiếp tục được cấp cứu, điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Quân y 175. (Ảnh: BVCC)

Do phải tiếp nhận 2 trường hợp người bệnh tại hai điểm đảo xa nhau, trực thăng đã bay xuyên đêm và gặp nhiều khó khăn do quãng đường dài, thời tiết xấu. Đến 0h30 phút ngày 19/5, tổ cấp cứu tiếp cận các bệnh nhân và tiến hành vận chuyển về đất liền.

Hiện cả hai bệnh nhân đang được cấp cứu, tầm soát tổn thương và hội chẩn chuyên sâu tại Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Trực thăng đưa ngư dân bị nạn từ đảo Trường Sa vào đất liền cấp cứu
Dùng trực thăng đưa ngư dân bị đứt lìa tay ở Trường Sa vào đất liền điều trị
Trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ từ Trường Sa về đất liền điều trị
