UAV tiếp dầu trên không MQ-25 Stingray: quân bài chiến lược của Hải quân Mỹ

Việc máy bay máy bay tiếp dầu không người lái trên hạm MQ-25 Stingray của Hải quân Mỹ hoàn thành chuyến bay thử nghiệm mang tính tác chiến đầu tiên không chỉ đánh dấu cột mốc công nghệ quan trọng, mà còn có thể làm thay đổi sâu sắc cách thức triển khai sức mạnh không quân trên biển trong các cuộc xung đột hiện đại.

MQ-25 Stingray sẽ là máy bay không người lái hoạt động trên tàu sân bay đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Không quân Mỹ

Trong nhiều năm qua, các chiến dịch không kích tầm xa của Mỹ phụ thuộc chủ yếu vào các máy bay tiếp dầu cỡ lớn như KC-135 hay KC-46 Pegasus. Tuy nhiên, chính kích thước đồ sộ và việc thiếu khả năng tàng hình lại khiến chúng trở thành “mục tiêu nổi bật” trước các hệ thống radar đối phương.

Trong môi trường tác chiến hiện đại, nơi các hệ thống phòng không mặt đất ngày càng tinh vi và tầm bắn ngày càng xa, những máy bay tiếp dầu này đối mặt với rủi ro rất lớn. Không chỉ dễ bị phát hiện, chúng còn đặt phi công vào tình thế nguy hiểm khi phải hoạt động gần khu vực có khả năng bị tấn công.

Điều này dẫn đến một nghịch lý: để mở rộng tầm hoạt động cho tiêm kích, lực lượng không quân lại phải dựa vào những phương tiện dễ bị tấn công nhất.

Tăng cường sức mạnh cho không đoàn tàu sân bay

Sự xuất hiện của MQ-25 mang lại một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Dù không chính thức được xếp vào nhóm máy bay tàng hình, thiết kế thân cánh liền khối với các đường cong bo tròn của nó giúp giảm đáng kể tín hiệu radar.

Quan trọng hơn, MQ-25 là một hệ thống không người lái có thể cất cánh từ tàu sân bay. Điều này cho phép Hải quân Mỹ mở rộng đáng kể bán kính chiến đấu của các máy bay trên hạm, thậm chí có thể tăng gấp đôi so với hiện tại.

Không chỉ đơn thuần là một “trạm xăng trên không”, MQ-25 còn giúp kéo dài thời gian hoạt động của máy bay chiến đấu - yếu tố then chốt trong các chiến dịch không kích kéo dài.

Việc đưa MQ-25 vào biên chế giúp các không đoàn tàu sân bay duy trì khả năng tấn công từ khoảng cách xa hơn nhiều so với trước đây. Trong bối cảnh các đối thủ tiềm tàng phát triển mạnh mẽ các hệ thống chống tiếp cận hay chống xâm nhập (A2/AD), đây là lợi thế chiến lược mang tính quyết định.

Một ví dụ điển hình là tiêm kích tàng hình F-35C Lightning II. Với bán kính chiến đấu khoảng 800 - 950 km, chiếc máy bay này sẽ gặp hạn chế lớn nếu tàu sân bay buộc phải hoạt động ngoài vùng nguy hiểm.

Tuy nhiên, với MQ-25, F-35C có thể bay xa hơn tới hơn 1.600 km, thực hiện nhiệm vụ, duy trì thời gian tác chiến đủ lâu và quay trở lại an toàn. Điều này đồng nghĩa với việc Hải quân Mỹ vẫn có thể triển khai sức mạnh từ ngoài phạm vi tấn công của đối phương.

Máy bay F-35C Lightning II, thuộc Phi đội Chiến đấu Cơ (VFA) 97, trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson (CVN 70). Ảnh: Hải quân Mỹ

Mở đường cho thế hệ tác chiến mới

Một trong những động lực thúc đẩy sự ra đời của MQ-25 là sự phát triển nhanh chóng của các loại tên lửa chống hạm tầm xa, đặc biệt là DF-21D và DF-26.

Những loại vũ khí này được thiết kế để có thể tấn công tàu sân bay từ khoảng cách hơn 1.600 km, buộc các tàu chiến Mỹ phải đứng xa khu vực tác chiến hơn bao giờ hết.

Trong kịch bản đó, nếu không được tiếp dầu trên không, các máy bay xuất phát từ tàu sân bay sẽ không thể vươn tới mục tiêu. MQ-25 chính là “mảnh ghép” giúp giải bài toán này, cho phép Mỹ duy trì năng lực răn đe mà không cần đưa tàu sân bay vào vùng nguy hiểm.

Không dừng lại ở vai trò tiếp dầu, MQ-25 còn được xem là nền tảng hỗ trợ cho khái niệm “máy bay hợp tác tác chiến” (CCA) – các hệ thống không người lái phối hợp với máy bay có người lái.

Khi được tiếp dầu trên không, các CCA có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ đa dạng như trinh sát tiền phương, đóng vai trò “nút mạng” truyền dữ liệu, vận chuyển tiếp tế trong môi trường nguy hiểm, thậm chí tham gia tấn công khi được điều khiển từ xa.

Điều này mở ra viễn cảnh về một “đội hình không chiến lai”, nơi con người và máy móc phối hợp chặt chẽ để tối ưu hiệu quả chiến đấu.

So với các máy bay tiếp dầu truyền thống, MQ-25 có khả năng sống sót cao hơn đáng kể. Thiết kế khí động học đặc biệt giúp nó khó bị phát hiện hơn, trong khi việc không có phi công trên khoang cũng loại bỏ rủi ro về nhân mạng.

Ngoài ra, MQ-25 có thể tiếp cận những khu vực mà các máy bay tiếp dầu lớn không thể hoạt động an toàn, đặc biệt là trong môi trường có mật độ phòng không dày đặc.

Bước ngoặt trong cán cân sức mạnh tại Thái Bình Dương

Một trong những thách thức lớn nhất đối với máy bay không người lái là khả năng cất và hạ cánh trên tàu sân bay, một nhiệm vụ vốn đã khó ngay cả với phi công dày dạn kinh nghiệm.

Hải quân Mỹ đã mất nhiều năm nghiên cứu để giải quyết bài toán này. Bước đột phá đầu tiên đến từ chương trình thử nghiệm với Northrop Grumman X-47B, khi mẫu máy bay không người lái này lần đầu tiên cất và hạ cánh thành công trên tàu sân bay cách đây khoảng một thập kỷ.

Để đạt được điều đó, các kỹ sư phải phát triển những thuật toán cực kỳ phức tạp, cho phép máy bay tự động xử lý hàng loạt biến số như gió, sóng biển, chuyển động của tàu, điều kiện ánh sáng hay thậm chí là tác động từ chiến sự.

Ngày nay, những công nghệ đó đã được hoàn thiện ở mức độ cao hơn, cho phép MQ-25 thực hiện hạ cánh gần như hoàn toàn tự động với sự can thiệp tối thiểu của con người.

Sự ra đời của MQ-25 Stingray phản ánh xu hướng chuyển dịch rõ rệt trong chiến tranh hiện đại đó là giảm phụ thuộc vào nền tảng có người lái, tăng cường sử dụng hệ thống tự động và mở rộng khả năng tác chiến từ xa.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, đặc biệt tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, những công nghệ như MQ-25 không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh.

Việc Hải quân Mỹ đưa MQ-25 vào hoạt động không chỉ giúp giải quyết những hạn chế hiện tại, mà còn đặt nền móng cho một hệ sinh thái tác chiến hoàn toàn mới – nơi các hệ thống không người lái đóng vai trò trung tâm.

Có thể nói, MQ-25 Stingray không đơn thuần là một “máy bay tiếp dầu không người lái”, mà là biểu tượng cho bước chuyển mình của chiến tranh trên không trong thế kỷ 21.