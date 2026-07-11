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Ukraine sắp thử tên lửa đạn đạo FP-9, tầm bắn tới 855 km

Thứ Bảy, 06:57, 11/07/2026
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VOV.VN - Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo FP-9 chỉ còn một bước thử nghiệm động cơ trước khi bay thử. Nếu thành công, tên lửa có tầm bắn gần 900km này sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm tác chiến.

Tên lửa đạn đạo FP-9 chỉ còn một bước thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn trước khi bước vào giai đoạn bay thử. Nếu quá trình này thành công, doanh nghiệp kỳ vọng loại tên lửa mới sẽ sớm được đưa vào thử nghiệm trong thực chiến.

Thông tin trên được ông Denys Shtilerman, đồng sở hữu kiêm trưởng nhóm thiết kế của Fire Point, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với trang tin LIGA.net, công bố ngày 8/7.

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Một cuộc thử nghiệm bay của tên lửa FP-7. Ảnh minh họa: Fire Point

Khi được hỏi thời điểm công ty có thể bàn giao tên lửa đạn đạo cho quân đội Ukraine để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Nga, ông Shtilerman cho biết bước quan trọng cuối cùng còn lại là thử nghiệm động cơ.

“Theo tôi, chỉ còn một việc duy nhất cần hoàn thành, đó là thử nghiệm động cơ. Ngay sau khi hoàn tất thử nghiệm này, chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm bay”, ông nói.

Theo ông Shtilerman, sau khi các kỹ sư xác nhận tên lửa có thể điều khiển ổn định và vận hành đúng theo thuật toán đã lập trình, Fire Point sẽ chuyển sang giai đoạn thử nghiệm tác chiến đối với các mục tiêu tại Nga. “Ngay khi chúng tôi xác nhận tên lửa được dẫn đường chính xác và hoạt động đúng theo thiết kế, quá trình thử nghiệm nhằm vào các mục tiêu ở Nga sẽ bắt đầu”, ông cho biết.

Đại diện Fire Point bày tỏ kỳ vọng tên lửa FP-9 có thể bắt đầu tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga vào mùa thu năm nay.

Theo thông số do công ty công bố, FP-9 có tầm bắn tối đa khoảng 855 km, tốc độ có thể đạt 2.200 m/giây và mang đầu đạn nặng khoảng 800 kg. Tên lửa được thiết kế để hoạt động ở độ cao tối đa khoảng 70 km và phóng từ bệ phóng cơ động trên mặt đất.

Fire Point cho biết FP-9 có sai số mục tiêu khoảng 20m, cho phép tấn công các mục tiêu có diện tích lớn nằm sâu trong hậu phương của Nga. Nếu được đưa vào trang bị, đây sẽ là một trong những vũ khí tấn công tầm xa mới bổ sung cho năng lực tác chiến của Ukraine.

Ngoài FP-9, Fire Point cũng cho biết mẫu tên lửa FP-7.x đã hoàn thành bay thử nghiệm với đầy đủ chức năng dẫn đường. Theo công ty, kết quả này có thể trở thành bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển FREYJA - dự án tên lửa đánh chặn tương lai của châu Âu, được thiết kế để đối phó với các tên lửa đạn đạo.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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