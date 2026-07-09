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Pháp thông báo kế hoạch tập trận chung của "Liên minh tự nguyện" hỗ trợ Ukraine

Thứ Năm, 09:25, 09/07/2026
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VOV.VN - Ngày 8/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo về kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung nhằm tăng cường an ninh cho Ukraine, đồng thời thắt chặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

Thông báo được đưa ra sau Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

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Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh thông điệp: an ninh và tự do của toàn bộ Lục địa già hiện đang được định đoạt trực tiếp qua những gì diễn ra tại Ukraine (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vào ngày 13/7 tới tại Paris, "Liên minh tự nguyện" ủng hộ Ukraine, gồm khoảng 30 nước do Pháp và Vương quốc Anh khởi xướng, sẽ nhóm họp trở lại. Cuộc gặp này là cơ hội để các bên đưa ra những thông báo bổ sung về cuộc chiến chống lại "hạm đội bóng tối", mạng lưới tàu biển đang giúp Nga lách luật trừng phạt quốc tế.

Đồng thời, liên minh sẽ thúc đẩy các sáng kiến nâng cao năng lực quân sự, huy động ngành công nghiệp quốc phòng và lên phương án tập trận chung. Những nỗ lực này nhằm xây dựng một cơ chế đảm bảo an ninh bền vững cho Ukraine, tạo nền tảng vững chắc cho một thỏa thuận hòa bình tương lai với Nga.

Và để hiện thực hóa tinh thần gắn kết đó, ngay ngày hôm sau, nhân dịp Quốc khánh Pháp 14/7, binh sĩ thuộc các nước thành viên liên minh sẽ được mời tham gia diễu binh trên đại lộ Champs-Elysées.

Qua sự kiện mang tính biểu tượng này, Tổng thống Macron muốn nhấn mạnh thông điệp rằng an ninh và tự do của toàn bộ lục địa già hiện đang được định đoạt trực tiếp qua những gì diễn ra tại Ukraine.

Song song với các hoạt động mang tính chiến lược dài hạn, chương trình làm việc của liên minh còn tập trung đáp ứng ngay những nhu cầu quân sự cấp thiết hiện tại thông qua việc phản hồi trực tiếp các yêu cầu chính đáng từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp tên lửa đạn đạo và các hệ thống phòng không.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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