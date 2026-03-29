中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao Iran chưa tung “át chủ bài” tên lửa tối tân ra chiến trường?

Chủ Nhật, 10:49, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục rung chuyển bởi các đợt tấn công tên lửa gần như hàng ngày từ Tehran, một câu hỏi lớn được đặt ra: Điều gì đang xảy ra với những tên lửa tiên tiến nhất của Iran như Qassem Basir, Etemad hay Fattah-2?

Theo báo cáo của Financial Times, Bộ Quốc phòng Iran đã công bố tên lửa Qassem Basir vào tháng 5/2025, khẳng định vũ khí này có thể tấn công mục tiêu “ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào cần thiết”. Với đầu đạn cơ động nặng khoảng 500 kg cùng hệ thống dẫn đường quang học giai đoạn cuối có thể chống lại các biện pháp gây nhiễu điện tử, Qassem Basir được đánh giá là một trong những tên lửa tinh vi nhất của Iran.

Iran phóng tên lửa. Ảnh: TOI

Tuy nhiên, sau gần một tháng kể từ khi xung đột với Israel và Mỹ tại khu vực vùng Vịnh bùng phát, loại tên lửa này vẫn chưa xuất hiện trên chiến trường.

Giới chuyên gia đã phân tích nhiều yếu tố khác nhau để giải thích cho điều này. Theo Financial Times, một số hệ thống tiên tiến của Iran có thể đã bị phá hủy, chưa hoàn thiện khả năng tác chiến, hoặc được Tehran chủ động giữ lại cho giai đoạn sau, khi hệ thống phòng thủ của đối phương suy yếu.

“Tehran có thể đang giữ lại những hệ thống có năng lực mạnh nhất trong kho dự trữ, dù số lượng các tên lửa thế hệ mới này có thể không nhiều”, ông Jim Lamson, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin nhận định.

Ông Lamson cho biết, có nhiều hệ thống tên lửa tiên tiến mà Iran chưa sử dụng, trong đó có gồm Qassem Basir, Etemad với tầm bắn khoảng 1.700 km, phiên bản nâng cấp của tên lửa Emad, cũng như Fattah-2 – loại tên lửa mà Iran tuyên bố sử dụng phương tiện lượn siêu thanh rất khó đánh chặn. Ngoài ra, Raad-500, một tên lửa cơ động tầm ngắn, cũng chưa được ghi nhận triển khai.

Dù chưa xuất hiện trên chiến trường, Qassem Basir vẫn được đánh giá là mối đe dọa tiềm tàng đáng kể đối với Mỹ và Israel.

Iran đã sử dụng những gì?

Trong giai đoạn đầu xung đột, các đợt tấn công của Iran chủ yếu dựa vào những loại tên lửa cũ hơn, kém hiện đại. Tuy nhiên, theo thời gian, nước này đã bắt đầu triển khai một số hệ thống mới hơn. Trong đó có tên lửa nhiên liệu rắn Sejjil, tên lửa hạng nặng Khorramshahr mang đầu đạn nặng tới hai tấn và Kheibar Shekan – loại tên lửa được công bố năm 2022 với tải trọng khoảng một tấn.

Dẫu vậy, số lượng tên lửa được phóng trong những ngày gần đây có xu hướng giảm, và phần lớn đã bị đánh chặn, trong đó có tên lửa tầm trung nhằm vào Israel và tên lửa tầm ngắn nhắm vào các mục tiêu tại khu vực vùng Vịnh.

Thiệt hại, đánh chặn và phản công

Mỹ và Israel đang đẩy mạnh các chiến dịch nhằm vào hệ thống phóng tên lửa của Iran để hạn chế năng lực tấn công của nước này. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), khoảng 200 trong tổng số 470 bệ phóng của Iran đã bị phá hủy, trong khi nhiều bệ khác bị chôn vùi sau các đợt không kích.

Dù chịu tổn thất đáng kể, Iran vẫn thực hiện được một số đòn tấn công đáng chú ý. Trong đó có vụ tập kích vào nhà máy lọc dầu tại Haifa (Israel) bằng một loại tên lửa mới có tên gọi Nasrallah, cùng với cuộc tấn công nhằm vào cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng Ras Laffan tại Qatar.

Đòn tấn công tầm xa gây bất ngờ

Một diễn biến đáng chú ý khác là việc Iran phóng hai tên lửa hạng nặng Khorramshahr nhằm vào căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh trên đảo Diego Garcia, thuộc quần đảo Chagos.

Theo các nguồn thạo tin, một tên lửa đã rơi giữa không trung, trong khi quả còn lại bị đánh chặn trước khi tới mục tiêu. Dù không gây thiệt hại, vụ tấn công vẫn khiến giới chuyên gia bất ngờ khi khoảng cách từ Iran tới Diego Garcia lên tới gần 4.000 km — vượt xa tầm bắn thường được công bố của loại tên lửa này.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về khả năng tấn công tầm xa ngày càng gia tăng của Iran, cũng như những rủi ro leo thang xung đột trong khu vực.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Iran tên lửa tối tân át chủ bài tên lửa Qassem Basir tên lửa Etemad tên lửa Fattah-2 tấn công tên lửa tên lửa Iran tấn công tầm xa Trung Đông Mỹ Israel Iran tấn công căn cứ Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quốc hội Mỹ tranh cãi về chiến lược Iran, lo chính quyền Trump vượt lằn ranh đỏ

VOV.VN - Căng thẳng gia tăng tại một phiên họp kín của Quốc hội Mỹ khi các quan chức quốc phòng và tình báo báo cáo với một số nhà lập pháp về cuộc chiến tại Iran.

Ông Trump: Kiểm soát nguồn cung dầu của Iran là “một lựa chọn”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/3 cho biết việc kiểm soát nguồn cung dầu của Iran là “một lựa chọn”, trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Cuộc đấu cân não giữa Mỹ và Iran trên Biển Arab

VOV.VN - Dù cả Mỹ và Iran đều có động thái thể hiện sức mạnh trên Biển Arab, giới chuyên gia nhận định sự chênh lệch đáng kể về năng lực quân sự cùng rủi ro leo thang cao khiến khả năng xảy ra một trận hải chiến là không lớn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích