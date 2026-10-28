Khánh Hòa truy điệu, an táng 25 hài cốt liệt sĩ

Ngày 28/10, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại 11 xã, phường phía Nam tỉnh. Từ khi triển khai chiến dịch “500 ngày đêm”, địa phương đã quy tập được 84 hài cốt liệt sĩ.

25 hài cốt liệt sĩ được an táng đợt này được tìm kiếm, cất bốc tại 11 xã, phường khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu và phút mặc niệm, 25 hài cốt liệt sĩ được an táng theo nghi thức trang trọng.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại 11 xã, phường phía Nam tỉnh Khánh Hòa

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì đất nước. Đưa các liệt sĩ trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ là tình cảm, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương cho Tổ quốc.

“Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khánh Hòa nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, ra sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, chăm lo tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để một liệt sĩ nào bị lãng quên”, ông Nguyễn Long Biên khẳng định.

Ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng đại biểu, đội tiêu binh đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ.

Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ khi triển khai chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Khánh Hòa đã quy tập được 84 hài cốt liệt sĩ. Kết quả này có sự phối hợp giữa lực lượng quân sự, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân trong cung cấp thông tin, nhân chứng, dấu tích chiến tranh, phục vụ xác minh địa điểm có hài cốt liệt sĩ.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm còn nhiều khó khăn do địa hình thay đổi, dấu tích chiến tranh ngày càng phai mờ, nhân chứng lịch sử ít dần. Thông tin về nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ còn thiếu và phân tán, đòi hỏi các lực lượng kiên trì xác minh, đối chiếu từng nguồn tin.

Tỉnh Khánh Hòa cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phấn đấu đưa những người đã hy sinh còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về an nghỉ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và gia đình các liệt sĩ.