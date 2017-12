Nâng cao sức chiến đấu từ việc xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Thực hiện tốt chức năng quân đội trong tình hình mới, đòi hỏi lực lượng vũ trang tỉnh Long An phải tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị trí, vai trò của mình. Trong ảnh, tân binh thực hành rèn luyện hành quân xa, mang vác nặng. Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh Long An thường xuyên thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân – dân, tăng cường xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở bằng những việc làm cụ thể thiết thực, qua đó góp phần bảo đảm tốt tình hình quốc phòng - an ninh, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong ảnh, trinh sát đặc nhiệm, Đại đội Trinh sát thực hành huấn luyện kỹ thuật. Chiến sỹ Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng (Long An) thực hành huấn luyện vượt sông Chiến sỹ phòng hóa LLVT Long An thực hành huấn luyện Huấn luyện sát thực tế chiến đấu Thực hành tập kích địch lâm thời phòng ngự địa hình rừng núi Bộ đội giúp dân gặt lúa chạy lũ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Long An giúp dân thu hoạch lúa hè thu chạy lũ Bộ đội thường trực Long An giúp dân thu hoạch lúa hè thu chạy lũ Tình quân dân trong cơn lũ lớn Chiến sỹ Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa (Long An) giúp dân xây dựng cầu đường nông thôn Khám bệnh cấp thuốc cho nhân dân Campuchia LLVT Long An khám bệnh cấp thuốc cho nhân dân LLVT Long An “Chung sức xây dựng nông thôn mới” Niềm vui bắn giỏi Niềm vui từ tăng gia sản xuất của chiến sỹ Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa Niềm vui trên thao trường

Thực hiện tốt chức năng quân đội trong tình hình mới, đòi hỏi lực lượng vũ trang tỉnh Long An phải tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị trí, vai trò của mình. Trong ảnh, tân binh thực hành rèn luyện hành quân xa, mang vác nặng. Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh Long An thường xuyên thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân – dân, tăng cường xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở bằng những việc làm cụ thể thiết thực, qua đó góp phần bảo đảm tốt tình hình quốc phòng - an ninh, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong ảnh, trinh sát đặc nhiệm, Đại đội Trinh sát thực hành huấn luyện kỹ thuật. Chiến sỹ Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng (Long An) thực hành huấn luyện vượt sông Chiến sỹ phòng hóa LLVT Long An thực hành huấn luyện Huấn luyện sát thực tế chiến đấu Thực hành tập kích địch lâm thời phòng ngự địa hình rừng núi Bộ đội giúp dân gặt lúa chạy lũ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Long An giúp dân thu hoạch lúa hè thu chạy lũ Bộ đội thường trực Long An giúp dân thu hoạch lúa hè thu chạy lũ Tình quân dân trong cơn lũ lớn Chiến sỹ Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa (Long An) giúp dân xây dựng cầu đường nông thôn Khám bệnh cấp thuốc cho nhân dân Campuchia LLVT Long An khám bệnh cấp thuốc cho nhân dân LLVT Long An “Chung sức xây dựng nông thôn mới” Niềm vui bắn giỏi Niềm vui từ tăng gia sản xuất của chiến sỹ Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa Niềm vui trên thao trường