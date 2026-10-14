Thái Nguyên thu nhận mẫu ADN đợt 2 thân nhân liệt sĩ từ ngày 23/10

Ưu tiên thu mẫu theo dòng mẹ

Tổ công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi toàn tỉnh Thái Nguyên. Việc thu mẫu dự kiến được thực hiện tại UBND cấp xã.

Mục tiêu là thu thập, vận chuyển, phân tích mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin; đồng thời cập nhật dữ liệu ADN vào Cơ sở dữ liệu căn cước. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy trình, an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, tránh thất thoát, lãng phí và đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn 5 xã Định Hóa, Lam Vỹ, Kim Phượng, Phượng Tiến và Trung Hội của Thái Nguyên tháng 3/2026

Theo kế hoạch, việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên Mẹ đẻ của liệt sĩ; bà ngoại ruột của liệt sĩ; anh/chị em ruột cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh/chị/em ruột của mẹ liệt sĩ (cùng mẹ đẻ); anh, em, con của chị gái hoặc em gái ruột của mẹ liệt sĩ; con của chị gái hoặc em gái ruột của liệt sĩ.

Để bảo đảm tiến độ, Tổ công tác đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị thuộc Công an tỉnh và công an các địa phương, yêu cầu bố trí cán bộ, phương tiện, thiết bị phục vụ thu nhận mẫu ADN.

Các sở, ngành và địa phương liên quan được đề nghị phối hợp tổ chức thực hiện, bảo đảm hoạt động thu mẫu diễn ra đồng bộ, đúng quy trình và kế hoạch đề ra.

Việc thu nhận, phân tích và quản lý dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ là một trong những hoạt động hỗ trợ quá trình tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của gia đình và thân nhân liệt sĩ.