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Thái Nguyên bàn giao 304 mẫu hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y quốc gia

Thứ Năm, 14:42, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên đã bàn giao 304 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính cho Viện Pháp y quốc gia để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.

Thu thập mẫu tại 49 nghĩa trang liệt sĩ

Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã bàn giao 304 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính cho Viện Pháp y quốc gia (Bộ Y tế) để thực hiện giám định ADN.

Số mẫu được thu thập từ các phần mộ liệt sĩ tại nhiều nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, trong đó có Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Kạn, xã Phủ Thông; Nghĩa trang liệt sĩ Phú Thịnh, xã Phú Thịnh; Nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Nông, xã La Bằng và các nghĩa trang tại Đại Từ, Đại Phúc, Đức Lương, Hợp Thành, Tràng Xá, Võ Nhai, Gia Sàng, Điềm Thụy, Phú Lạc, Kha Sơn, Phú Bình, Tân Khánh, Bách Quang, An Khánh, Linh Sơn...

Sau khi thu thập, các mẫu được bảo quản tạm thời tại Trung tâm Pháp y, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên trước khi bàn giao cho đơn vị thực hiện giám định ADN.

Quá trình vận chuyển, bàn giao do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng quy trình tại Quyết định số 51/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2026.

Các mẫu được mã hóa, niêm phong và bảo quản bằng thiết bị chuyên dụng. Hồ sơ, thông tin liên quan cũng được kiểm tra, đối chiếu đầy đủ nhằm bảo đảm tính chính xác trong quá trình giám định.

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Các cán bộ của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên bàn giao mẫu hài cốt về Viện Pháp y quốc gia để thực hiện giám định ADN.

Góp phần đẩy nhanh Chiến dịch 500 ngày đêm

Đây là đợt bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ thứ hai của tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 16/6 đến hết ngày 10/9/2026, lực lượng chức năng đã hoàn thành khai quật 941 mộ tại 49 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, có 468 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và toàn bộ số mẫu này đã được bàn giao cho Viện Pháp y quốc gia. 473 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Việc bàn giao 304 mẫu lần này tiếp tục bổ sung nguồn mẫu phục vụ giám định y sinh học, góp phần xác định danh tính những liệt sĩ chưa được xác định danh tính.

Theo Ban Chỉ đạo, việc thu thập, giám định ADN hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động này góp phần làm rõ danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, đồng thời thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cao Thắng/VOV.VN
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