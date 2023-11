Tiếp nhận lực lượng của Bộ Công an tăng cường về địa bàn biên giới

Trước đó, năm 2021, Bộ Công an có chủ trương điều động 400 cán bộ thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ đến nhận công tác tại Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về ANTT. Trong đó, Công an tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 37 đồng chí đến nhận công tác.

Công an tỉnh Cao Bằng tiếp nhận lực lượng tăng cường của Bộ Công an về địa bàn biên giới

Trong thời gian 2 năm công tác, các cán bộ, chiến sỹ tăng cường đã phát huy năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với lực lượng Công an Cao Bằng bảo đảm giữ vững tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã đã công bố Quyết định điều động của Cục Tổ chức cán bộ về việc điều động 33 cán bộ đang nhận công tác tại Công an tỉnh Cao Bằng trở về công tác tại các cơ quan thuộc Bộ, đồng thời bố trí 4 cán bộ tiếp tục công tác tại Công an tỉnh Cao Bằng theo nguyện vọng cá nhân.

Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng gặp mặt, biểu dương và trao quyết định cho cán bộ, chiến sỹ Công an tăng cường

Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng biểu dương, ghi nhận những đóng góp, thành tích và kết quả đạt được của các cán bộ, chiến sỹ được tăng cường về xã biên giới trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn những cán bộ thuộc Bộ Công an được điều động nhận công tác tại công an tỉnh trong đợt này cần nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, sớm hòa nhập với môi trường công tác mới, coi đây là điều kiện để được trải nghiệm, rèn luyện, thử thách, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.