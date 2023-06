Việt Nam tham gia và đóng góp tích cực cho hợp tác quốc phòng ASEAN

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam tham dự hội nghị.

Việc tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 nhằm tiếp tục khẳng định sự tích cực, chủ động của Việt Nam với vai trò là một thành viên có trách nhiệm trong ASEAN nói chung và hợp tác kênh quân sự - quốc phòng ASEAN nói riêng, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy hợp tác quân sự - quốc phòng thực chất, hiệu quả giữa các nước ASEAN.

Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 (ACDFM-20) diễn ra tại Bali (Indonesia)

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định, QĐND Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Biển Đông vẫn tồn tại những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ cũng như các tranh chấp, bất đồng khác giữa các quốc gia trong khu vực. Giải quyết những tranh chấp, bất đồng này là vấn đề khó khăn, thách thức và lâu dài. Trước sau như một, Việt Nam kiên trì nguyên tắc giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Trưởng đoàn Việt Nam cho rằng, các nước liên quan cần tiếp tục nhấn mạnh cam kết trong việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; đồng thời, tăng cường xây dựng lòng tin, thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Điều này sẽ tiếp tục khẳng định những cam kết, trách nhiệm của lực lượng quốc phòng các quốc gia vì hòa bình, thịnh vượng và an ninh chung của khu vực.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, dự kiến Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức một số hoạt động quan trọng về hợp tác quân sự - quốc phòng trong năm 2023, như: Hội nghị thường niên Mạng lưới Trung tâm Gìn giữ hòa bình các nước ASEAN lần thứ 8; Giải Bóng chuyền quân đội các nước ASEAN và đồng chủ trì với Nhật Bản tổ chức các hoạt động cuối chu kỳ của Nhóm chuyên gia ADMM+ về Gìn giữ hòa bình chu kỳ 2021-2023. Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của các quốc gia thành viên ASEAN. Năm 2024, Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời có kế hoạch tổ chức Triển lãm quốc phòng quốc tế tại Việt Nam nhân sự kiện này và mong muốn nhận được sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng, quân đội các nước ASEAN.

Tại hội nghị, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN đã thông qua Kế hoạch hoạt động hai năm của quân đội các nước ASEAN (2023-2025); thông qua và ký Tuyên bố chung Hội nghị ACDFM-20.

Kết thúc Hội nghị đã diễn ra Lễ bàn giao chức Chủ tịch ACDFM-21 cho Lào, nước Chủ tịch ASEAN năm 2024./.