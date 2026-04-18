Australia và Nhật Bản hợp tác chế tạo tàu chiến đa năng thế hệ mới

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Australia, ngày 18/4 tại Melbourne, nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro, lãnh đạo quốc phòng hai nước đã ký biên bản ghi nhớ, xác nhận cam kết chung trong việc triển khai dự án đóng tàu chiến đa năng cho Hải quân Australia.

Tàu khu trục tàng hình đa năng Mogami của Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Trong dự án này, Australia lựa chọn Nhật Bản làm đối tác, đồng thời lấy tàu hộ vệ lớp Mogami của Nhật Bản làm cơ sở cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và chế tạo tàu chiến đa năng thế hệ mới. Đây được xem là một trong những thỏa thuận chuyển giao trang thiết bị quốc phòng quan trọng của Nhật Bản kể từ khi nước này áp dụng "Ba nguyên tắc chuyển giao trang thiết bị quốc phòng" vào tháng 4/2014.

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro bày tỏ hoan nghênh quyết định của Australia.

Tại họp báo chung sau hội đàm, ông Koizumi cho biết: “Việc Australia lựa chọn tàu chiến của Nhật Bản là một bước tiến đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới. Thông qua việc tăng cường hợp tác giữa hai nước, cũng như với Mỹ và các đối tác cùng chí hướng, đặc biệt trong nâng cao năng lực răn đe, chúng ta sẽ tiếp tục đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Tàu hộ vệ lớp Mogami của Nhật Bản là lớp tàu hộ vệ đa năng thế hệ mới, do Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi thiết kế và chế tạo cho Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản, với nhiều tính năng như công nghệ giảm phản xạ radar (tàng hình), pháo cỡ nòng 127 mm, hệ thống phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không, tên lửa chống ngầm, tên lửa chống hạm tầm xa và hệ thống vũ khí tầm gần.

Dự án này được đánh giá sẽ góp phần nâng cao năng lực tác chiến và khả năng ứng phó trên biển của Hải quân Australia.