中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Australia và Nhật Bản hợp tác chế tạo tàu chiến đa năng thế hệ mới

Thứ Bảy, 17:53, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vốn là hai quốc gia có quan hệ mật thiết trên nhiều lĩnh vực, hợp tác giữa Australia và Nhật Bản tiếp tục được tăng cường sau khi Australia lựa chọn Nhật Bản làm đối tác trong một dự án chế tạo tàu chiến đa năng thế hệ mới, dựa trên thiết kế của một lớp chiến hạm Nhật Bản.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Australia, ngày 18/4 tại Melbourne, nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro, lãnh đạo quốc phòng hai nước đã ký biên bản ghi nhớ, xác nhận cam kết chung trong việc triển khai dự án đóng tàu chiến đa năng cho Hải quân Australia.

Tàu khu trục tàng hình đa năng Mogami của Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Trong dự án này, Australia lựa chọn Nhật Bản làm đối tác, đồng thời lấy tàu hộ vệ lớp Mogami của Nhật Bản làm cơ sở cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và chế tạo tàu chiến đa năng thế hệ mới. Đây được xem là một trong những thỏa thuận chuyển giao trang thiết bị quốc phòng quan trọng của Nhật Bản kể từ khi nước này áp dụng "Ba nguyên tắc chuyển giao trang thiết bị quốc phòng" vào tháng 4/2014.

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro bày tỏ hoan nghênh quyết định của Australia.

Tại họp báo chung sau hội đàm, ông Koizumi cho biết: “Việc Australia lựa chọn tàu chiến của Nhật Bản là một bước tiến đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới. Thông qua việc tăng cường hợp tác giữa hai nước, cũng như với Mỹ và các đối tác cùng chí hướng, đặc biệt trong nâng cao năng lực răn đe, chúng ta sẽ tiếp tục đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Tàu hộ vệ lớp Mogami của Nhật Bản là lớp tàu hộ vệ đa năng thế hệ mới, do Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi thiết kế và chế tạo cho Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản, với nhiều tính năng như công nghệ giảm phản xạ radar (tàng hình), pháo cỡ nòng 127 mm, hệ thống phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không, tên lửa chống ngầm, tên lửa chống hạm tầm xa và hệ thống vũ khí tầm gần.

Dự án này được đánh giá sẽ góp phần nâng cao năng lực tác chiến và khả năng ứng phó trên biển của Hải quân Australia.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Nhật Bản Australia tàu chiến hợp tác quốc phòng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích