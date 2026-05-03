Israel cơ bản hoàn tất kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-35 và F-15IA mới từ Mỹ

Thỏa thuận này là bước đầu tiên trong kế hoạch trị giá khoảng 120 tỷ USD nhằm củng cố quân đội Israel và tăng cường khả năng sẵn sàng trước những thách thức mới đối với an ninh của Israel trong 10 năm tới.

Thông báo cho biết thêm rằng các phi đội mới sẽ đóng vai trò là nền tảng cho sự phát triển lực lượng dài hạn của quân đội, đối phó với các mối đe dọa trong khu vực và bảo vệ ưu thế trên không chiến lược của Israel.

Theo thỏa thuận, Israel sẽ mua phi đội F-35 thứ tư từ Tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ và quốc phòng hàng đầu thế giới của Mỹ Lockheed Martin và phi đội máy bay chiến đấu F-15IA thứ hai từ tập đoàn hàng không vũ trụ đa quốc gia của Mỹ Boeing. Bộ Quốc phòng Israel cho biết, bước tiếp theo sẽ là tiến hành hoàn tất các thỏa thuận với Chính phủ Mỹ và các đối tác dân sự liên quan.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Boeing đã giành được hợp đồng trị giá 8,6 tỷ USD từ Israel, bao gồm 25 máy bay F-15IA mới và tùy chọn mua thêm 25 chiếc nữa.