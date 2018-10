Sức mạnh hệ thống phòng không uy lực bậc nhất của quân đội Nga

Tunguska M-1 có 2 pháo 2A38 30mm có thể bắn đạn bay ở tốc độ 960m/s và tốc độ bắn 83 đến 250 viên/s, tùy từng loại mục tiêu. Tầm bắn tối thiểu là 0,2km và tối đa là 3km. Tunguska M-1 có thể làm việc ở 2 chế độ với độ cao bắn hạ mục tiêu là 2km cho đạn pháo và 3,5km cho tên lửa. Hệ thống radar của Tunguska M-1 có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa 25km. Mặc dù được thiết kế là vũ khí chống máy bay nhưng Tunguska M-1 vẫn vô cùng hiệu quả khi hạ nòng, tấn công những mục tiêu trên mặt đất. Tunguska M-1 sử dụng tên lửa dẫn đường 9M311-M1, có tầm bắn 10km và độ cao tối đa 3,5km, cùng tốc độ đạt 900 m/s. Toàn bộ hệ thống Tunguska M-1 được đặt trên khung gầm xe chiến đấu 2S6 với 6 bánh và hệ thống treo thủy lực đặt ở 2 bên. Nó có tầm hoạt động 500km, đạt tốc độ tối đa 65 km/h và hoạt động tốt ở độ ẩm 98%, trong dải nhiệt độ từ -50 đến 65 độ C. Tunguska-M1 được vận hành bởi kíp chiến đấu 4 người, trong đó chỉ huy, pháo thủ, sĩ quan điều khiển radar ngồi gọn trong tháp pháo còn lái xe ngồi ở phía trước bên trái thân xe. Điều đặc biệt của hệ thống này mà ít loại vũ khí phòng không có thể làm được là nó có khả năng bắn khi đang di chuyển. Tuy nhiên, nếu phóng tên lửa thì nó vẫn buộc phải đứng yên do tốc độ tên lửa có khi lên tới 500m/s và sức công phá lớn hơn. Vì những lí do trên mà mặc dù đã xuất hiện từ lâu, Tunguska M-1 vẫn là một phần không thể thiếu của quân đội Nga. 1260a604b77e7093e139d5cc5799845e/5bc2993d/2018_10_11/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/Tunguska_M1_30mm_SelfPropelled_AntiAircraft_GunMissile_System_720p.mp4

