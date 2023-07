Ukraine tiết lộ “tử huyệt” xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC của Pháp

Tử huyệt của AMX-10RC

Trước đó, một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các lực lượng Nga đã thu giữ một chiếc xe tăng AMX-10RC được trang bị vũ khí đầy đủ.

Video do một số blogger quân sự thân Nga đăng tải đã vạch trần điểm yếu của xe tăng hạng nhẹ Pháp. Nhiều ý kiến cho rằng phương tiện đã bị Ukraine bỏ lại. Trong bối cảnh đó, mối lo ngại của các chỉ huy Ukraine ngày càng được chú ý. Thiếu tá Spartanets – người phụ trách Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 37 của Ukraine cho rằng, xe tăng hạng nhẹ do Pháp cung cấp, hoạt động không hiệu quả trong các cuộc tấn công trên tiền tuyến do có lớp giáp mỏng và nhẹ dễ bị đạn pháo hoặc các loại vũ khí khác của đối phương xuyên thủng.

Xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC lộ điểm yếu trên chiến trường. Ảnh: Wikipedia

“Lớp giáp mỏng của xe tăng là một điểm yếu lớn trong các cuộc giao tranh cường độ cao, đặc biệt là những cuộc tấn công liên tục bằng pháo hạng nặng”, ông Spartanets cho biết.

Chỉ huy này lưu ý: “Xe tăng AMX-10RC được sử dụng đễ hỗ trợ hỏa lực. Vũ khí và các thiết bị quan sát của nó rất tốt. Nhưng lớp giáp nhẹ khiến chúng không phù hợp với vai trò này”. Nhiều nhà phân tích cho rằng, các tính năng của xe tăng hạng nhẹ mà Pháp cung cấp cho Ukraine dường như đã bị “thổi phồng” và mọi thứ chỉ được làm sáng tỏ khi chúng được đưa đến Ukraine vào tháng 3/2023.

Hồi tháng 1/2023, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo kế hoạch chuyển giao một số lượng không xác định xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Macron cho biết: “Những chiếc xe tăng đầu tiên do phương Tây sản xuất sẽ được chuyển giao cho Ukraine”.

Vào giữa tháng 3, khi nhiều đồn đoán cho rằng Ukraine sắp tiến hành cuộc phản công lớn chống lại Nga, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu xác nhận nước này đã chuyển giao những chiếc xe tăng AMX-10 RC đầu tiên cho Ukraine, song ông không tiết lộ số lượng.

Khi cuộc phản công chính thức diễn ra, Ukraine đã đưa nhiều phương tiện và vũ khí phương Tây vào chiến trường, trong đó có xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC, xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Leopard-2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley (IFV). Chỉ huy của Ukraine cho biết, có những trường hợp đạn pháo 152mm của Nga phát nổ gần khu vực hoạt động của xe tăng và mảnh đạn đã xuyên qua lớp giáp của phương tiện, làm nổ tung kho đạn dược trên xe đồng thời khiến kíp lái thiệt mạng.

Ở giai đoạn đầu cuộc phản công, Lữ đoàn 37 của Ukraine đã tấn công cứ điểm Nga tại khu vực Velyka Novosilka ở phía Nam Donetsk. Đây là nơi họ triển khai xe tăng AMX-10RC và chịu nhiều thiệt hại. Binh sỹ Ukraine tiết lộ các mảnh đạn pháo của Nga đã xuyên thủng lớp giáp của phương tiện này một cách dễ dàng. Mặc dù tổn thất vẫn nằm trong dự kiến, nhưng Lữ đoàn 37 phải sử dụng nguồn lực đáng kể để kéo các phương tiện bị hư hại về phía sau phòng tuyến.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, mặc dù AMX-10 RC có khả năng chống lại các mảnh đạn nhỏ và vũ khí nhỏ, nhưng lớp giáp nhôm dày từ 10 đến 15mm không đủ khả năng bảo vệ nó khỏi tác động trực tiếp từ các loại vũ khí lớn. Một số loại đạn, chẳng hạn như đạn xuyên giáp có thể dễ dàng xuyên thủng lớp giáp này.

Nga thu được gì từ việc mổ xẻ xác xe tăng phương Tây trên chiến trường? VOV.VN - Mặc dù Nga có thể thu thập thông tin từ xe tăng phương Tây mà Ukraine đang sử dụng, nhưng quá trình mổ xẻ và phân tích các phương tiện phức tạp này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức.

Không thể thay thế xe tăng chiến đấu chủ lực

Theo giới phân tích, phương tiện này cần phải được sử dụng kèm với các phương tiện bọc thép khác và có sự hỗ trợ của bộ binh để giảm nguy cơ thiệt hại. So với xe bộ binh Bradley, lớp giáp của AMX-10 RC nhẹ hơn. Không chỉ được trang bị giáp phản ứng nổ, Bradley còn có lớp giáp AP dày từ 14,5 đến 30mm tùy thuộc vào từng phiên bản. Bradley có trọng lượng nặng hơn AMX-10 RC và thường hoạt động cùng với xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams.

Mặc dù có ít điểm tương đồng nhưng xe chiến đấu bộ binh Bradley và xe tăng hạng AMX-10RC đều được Ukraine sử dụng để xuyên phá các hệ thống phòng thủ của Nga trong quá trình phản công.

Thiếu tướng Patrick Donahoe, cựu chỉ huy Trường tác chiến cơ động của Quân đội Mỹ tại Fort Benning, bang Georgia cho rằng: “Xe tăng hạng nhẹ, xe bọc thép, xe trinh sát, xe chiến đấu bộ binh và xe tăng chiến đấu chủ lực đều đóng một vai trò nhất định trên chiến trường. AMX 10RC được phát triển cho các đơn vị trinh sát của Pháp để tăng cường khả năng nhắm bắn mục tiêu cho các trinh sát khi họ đối đầu với đối phương”.

Với trọng lượng dưới 20 tấn, phương tiện này không có khả năng đảm nhiệm vai trò của xe tăng chiến đấu chủ lực và việc sử dụng nó cho vai trò này không khác gì hành động “tự sát”, ông Patrick Donahoe lưu ý.

AMX 10RC không được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện bọc thép khác trong một cuộc cận chiến. Nó chỉ yểm trợ các trinh sát tự vệ trước súng máy và xe tăng hạng nhẹ của đối phương. Nếu lực lượng trinh sát phải tiếp cận với những chướng ngại vật phức tạp hoặc đội hình xe bọc thép của đối phươngthì họ buộc phải sử dụng xe bọc thép hạng nặng kết hợp với AMX 10RC.

Khi Pháp lần đầu tiên tuyên bố cung cấp AMX-10C cho Ukraine, các nhà phân tích quân sự đã cảnh báo rằng sức mạnh của phương tiện này không thể so sánh với những xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng trên chiến trường Ukraine và chỉ nên sử dụng chúng cho vai trò hỗ trợ hỏa lực./.