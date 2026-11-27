Dự buổi lễ có Trung tướng Lê Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng; đại biểu Bộ Y tế và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2026 với chủ đề “Dân số khỏe, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định tư tưởng xuyên suốt: “Sự phát triển của đất nước phải bắt đầu từ con người; sức khỏe của mỗi người, hạnh phúc của mỗi gia đình là nền tảng để xây dựng một xã hội phát triển, một quốc gia hùng cường, thịnh vượng”. Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác dân số, gia đình và trẻ em càng có ý nghĩa sâu sắc bởi sức mạnh của Quân đội trước hết bắt nguồn từ con người; từ bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, sức khỏe, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Một gia đình hạnh phúc, một hậu phương vững chắc chính là điểm tựa tinh thần quan trọng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự buổi lễ tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng về công tác dân số, gia đình và trẻ em. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với công tác lãnh đạo, quản lý đơn vị và xây dựng nguồn nhân lực Quân đội. Đưa các mục tiêu, nhiệm vụ vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; phân công trách nhiệm cụ thể, tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về công tác dân số. Quan tâm chăm sóc sức khỏe quân nhân và gia đình quân nhân; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chú trọng phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích, đuối nước và các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng. Quan tâm con thương binh, liệt sĩ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, con quân nhân làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo và gia đình khó khăn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu phát huy vai trò của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cùng các cơ quan chức năng, tổ chức quần chúng trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong truyền thông, quản lý và chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn thông tin. Kịp thời nhân rộng mô hình hiệu quả, khắc phục cách làm hình thức; hướng các hoạt động về cơ sở, lấy chất lượng cuộc sống của quân nhân và gia đình quân nhân làm trọng tâm.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút hưởng ứng tại lễ phát động.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu chụp ảnh chung với các đại biểu tại buổi lễ.

Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, cần gương mẫu chấp hành chính sách dân số, chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, giữ gìn hạnh phúc gia đình, góp phần xây dựng hậu phương Quân đội vững chắc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác dân số, gia đình và trẻ em trong toàn quân được triển khai ngày càng đồng bộ, thiết thực. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp có chuyển biến tích cực. Các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ quân nhân vô sinh, hiếm muộn, xây dựng gia đình hạnh phúc và chăm sóc, bảo vệ trẻ em được quan tâm. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã góp phần nâng cao đời sống bộ đội, củng cố hậu phương Quân đội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị.