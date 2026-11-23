Đây là sự kiện nhằm hướng tới chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Với gần 150 đại biểu tham dự, Diễn đàn là dịp để các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu và hội viên phụ nữ cùng chia sẻ những câu chuyện thực tiễn trong gìn giữ, trao truyền di sản. Từ nghệ thuật hát Xẩm đến những làn điệu Quan họ vùng Kinh Bắc, dấu ấn của phụ nữ hiện diện trong từng câu hát, lời ca và cả hành trình truyền dạy cho thế hệ tiếp nối.

Các diễn giả chia sẻ tại toạ đàm

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch, người nhiều năm gắn bó với việc phục dựng, gìn giữ và truyền dạy nghệ thuật hát Xẩm cho biết, điều đáng mừng là ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ say mê, nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật truyền thống: “Các ca nương truyền lại cái hồn cái cốt của họ cho lớp thế hệ sau này. Đây là một trách nhiệm rất lớn. Tuy rằng bây giờ chưa có hỗ trợ cho họ, nhưng họ vẫn miệt mài trao truyền, không muốn mất đi truyền thống ấy. Và thế hệ sau cũng rất nhiệt tình. Các con, các cháu toàn là phụ nữ, đều say sưa theo nghề, làm đến nơi đến chốn, tập cả ngày, cả đêm. Và bây giờ đang có những show diễn nhỏ, diễn liên tục, tuần nào cũng có".

Tuy nhiên, để tình yêu và tâm huyết với di sản được duy trì lâu dài, phụ nữ cần thêm cơ hội phát huy giá trị văn hóa gắn với sinh kế, phát triển kinh tế. Đây cũng là một trong những hướng hoạt động được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chú trọng.

Các hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động trải nghiệm tại chương trình.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết: "Trao truyền di sản văn hóa là một phần trách nhiệm của hội. Chúng tôi có rất nhiều hoạt động như tổ chức các tuần lễ áo dài để qua đó mọi người mặc áo dài, tự hào về trang phục áo dài và tiếp tục phát huy giá trị đó. Trong thời gian gần đây, ngoài các câu lạc bộ như hát Then, hát Xoan, duy trì các điệu múa hoặc các chương trình dân vũ ở các địa phương… chúng tôi cũng cố gắng gắn kết với một số hoạt động như hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Gắn các hoạt động phát triển kinh tế với hoạt động phát triển văn hóa, thể hiện được các bản sắc văn hóa của mình".

Trải nghiệm chụp ảnh Photobooth tại sự kiện

Không chỉ trao đổi về công tác bảo tồn, Diễn đàn còn mang đến những cách tiếp cận di sản mới mẻ thông qua trải nghiệm nghệ thuật bóng tối “Leng keng” Hà Nội với chủ đề “Thưởng– Một cuộc thưởng ngoạn Hà Nội qua những thanh âm”, mang đến cho công chúng một cách tiếp cận mới mẻ với di sản văn hóa thông qua hành trình đa giác quan gồm bốn chặng: “Thưởng thanh - Thưởng phố- Thưởng Xẩm - Thưởng trà”.

Qua tiếng chổi tre, tiếng rao phố cổ, tiếng chuông tàu điện Bờ Hồ và những làn điệu Xẩm mộc mạc do NSND Xuân Hoạch, nghệ sĩ Trần Văn Hoan và nhóm nghệ sĩ Xẩm trình diễn, công chúng có cơ hội khám phá ký ức Hà Nội bằng nhiều giác quan. Từ những người phụ nữ bền bỉ trao truyền từng câu hát đến những mô hình kết nối văn hóa với sinh kế, có thể thấy phụ nữ đang góp phần quan trọng giữ gìn và tiếp nối mạch nguồn di sản, để những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay.