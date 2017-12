10 lợi ích không ngờ do bơi lội mang lại cho bạn

Giúp giảm cân: Hầu hết, động lực đầu tiên và quan trọng nhất của mọi người khi bắt đầu bơi lội là để giảm cân. Tập thể dục dưới nước có thể giúp bạn giảm cân nhanh hơn những người tập thể duch trên bờ. Đó là bởi vì bơi lội giúp toàn bộ cơ thể được tập luyện. Bơi 30-60 phút mỗi ngày có thể tạo ra điều kỳ diệu cho cơ thể của bạn. Cải thiện tính linh hoạt và tính di động: Bạn có thể cảm thấy rất tự do trong khi tập thể dục dưới nước bởi vì bạn không phải sợ rơi xuống từ bất cứ đâu. Các bài tập nước giúp tăng tính linh hoạt của phần lưng và phần chân. Cải thiện sức: Đây là những bài tập có tác động giúp cải thiện sức khoẻ chung. Lực đẩy của nước không cho phép các bài tập gây ra nhiều áp lực trên cơ thể hoặc các khớp. Bạn cũng có thể cảm thấy không mệt mỏi sau khi tập luyện nước, tuy nhiên bơi lội lại giúp đốt cháy một lượng calo rất lớn. Bơi thường xuyên rất hiệu quả để giảm đau khớp cũng như tăng cường sức khoẻ xương. Giảm huyết áp: Các bài tập nước giúp tuần hoàn máu hiệu quả hơn. Điều này, làm giảm huyết áp và làm cho trái tim khỏe mạnh hơn. Nó cũng giúp làm giảm áp suất tâm thu và tâm trương, do đó kéo dài tuổi thọ của bạn. Tăng Sức mạnh cơ bắp: Khi bạn tập thể dục dưới nước, cơ thể bạn sẽ cân bằng và cơ bắp của bạn được làm việc hiệu quả nhất. Đó là lý do tại sao tất cả những vận động viên bơi lội đẳng cấp thế giới đều có rất nhiều bắp tay. Giảm căng thẳng: Bạn có thể nhảy vào bất kỳ hồ nước nào với người thân hoặc bạn bè hay thậm chí một mình. Nước rất thư giãn và nhẹ nhàng, xoa dịu tâm trí của bạn. Bơi cũng kích thích endorphins, các hormone hạnh phúc, giúp nâng cao tâm trạng của bạn. Tập thể dục bằng nước tốt nhất trong mùa hè, nó giúp bạn thoát khỏi ánh nắng thiêu đối của mặt trời. Nước cũng giúp giữ cho cơ thể mát mẻ và bình tĩnh hơn. Các endorphin được giải phóng do tập thể dục dưới nước cũng có thể làm cho bạn cảm thấy vui vẻ hơn. Bơi lội là một bài tập rất ít tác động so với bất kỳ hoạt động thể dục trên bờ nào. Do đó, nó phù hợp với mọi lứa tuổi, có thể là trẻ mới biết đi hoặc người già. Nó một bài tập rất tự nhiên và lành mạnh. Cơ thể của bạn không bị hút bởi trọng lực do đó nó làm giảm nguy cơ làm hỏng xương và khớp của bạn. Xây dựng độ bền: Tập thể dục dưới nước giúp tạo sự bền bỉ và tăng cường cơ bắp. Khả năng chịu nước là một cách tự nhiên để xây dựng độ bền và tăng cường cơ.

