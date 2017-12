Giá trị dinh dưỡng nấm trắng mang lại cho sức khoẻ của bạn

Làm giảm Cholesterol: Nấm trắng có nhiều protein nạc, chất xơ và một số enzim giúp giảm mức cholesterol. Thành phần protein có trong nấm hỗ trợ đốt cháy cholesterol và chất béo dư thừa trong cơ thể. Cải thiện sức khoẻ xương: Nấm trắng chứa canxi rất cần thiết để duy trì xương chắc khoẻ. Ăn nấm thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ loãng xương, đau khớp và các rối loạn liên quan đến thoái hóa xương. Tăng cường hệ miễn dịch: Ergothioneine - một chất chống oxy hoá mạnh mẽ có trong nấm có hiệu quả trong việc loại bỏ các gốc tự do, do đó tăng cường hệ thống miễn dịch. Chúng cũng có tính chất kháng sinh và chống nấm tự nhiên, giúp loại bỏ các loại nhiễm khuẩn khác nhau. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường: Nấm trắng chứa insulin tự nhiên và các enzym giúp phá vỡ đường hoặc tinh bột trong thực phẩm. Chúng cũng là một nguồn crom tuyệt vời, giúp duy trì lượng đường trong máu, làm cho nó trở thành siêu thực phẩm cho người bị tiểu đường. Giúp giảm cân: Nấm trắng chứa rất nhiều chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa và quá trình trao đổi chất. Nấm là một thực phẩm lý tưởng để để giám cân vì nó có chất béo thấp. Tăng cường sự hấp thụ sắt: Nấm trắng có chứa đồng, có thể điều chỉnh và kích thích sự hấp thu sắt từ thực phẩm. Nấm cũng giàu chất sắt, giúp duy trì xương khỏe mạnh và ngăn ngừa thiếu máu. Giảm huyết áp: Nấm trắng có chứa kali hoạt động như một chất làm giãn mạch, giảm căng thẳng trong mạch máu và do đó làm giảm huyết áp. Kali cũng được biết là tăng chức năng nhận thức bằng cách tăng lưu lượng máu và oxy đến não, kích thích hoạt động thần kinh. Ngăn ngừa ung thư: Nấm trắng có hiệu quả trong việc ngăn ngừa ung thư vú và ung thư tiền liệt tuyến. Nó chứa axit linoleic giúp ngăn chặn các tác hại của estrogen dư thừa. Nấm cũng có chứa beta-glucans ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tiền liệt tuyến. Chứa chất chống oxy hoá: Nấm trắng giàu chất chống oxy hoá, chống lại quá trình oxy hóa làm tăng nguy cơ đột biến di truyền, và chúng cũng có chứa ergosterols, một loại chất chống oxy hoá chống lại các bệnh mãn tính. Vitamin B-2 và B-5: Bổ sung nhiều loại nấm trắng vào chế độ ăn uống sẽ giúp bạn tiêu thụ vitamin B-complex, đặc biệt là B-5 và B-2. Hai chất dinh dưỡng này giúp kích hoạt các enzyme mà tế bào của bạn cần chuyển thành năng lượng. Vitamin B-2 hỗ trợ chức năng gan và hỗ trợ B-5 trong sản xuất hormone.

