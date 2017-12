10 lợi ích sức khoẻ ấn tượng của mù tạt vàng

Làm giảm co thắt cơ: Bạn có thể sử dụng mù tạt vàng để có được cứu trợ nhanh chóng khi bị co thắt cơ. Nó kích thích thần kinh trong miệng, do đó ảnh hưởng đến các dây thần kinh gây ra co thắt. Mù tạt vàng cũng là một nguồn cung cấp kali và canxi tốt, hai chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết để duy trì xương chắc khoẻ. Giảm đau: Bạn có thể sử dụng dầu mù tạt làm từ hạt mù tạt vàng để giảm đau, bao gồm đau khớp. Dầu mù tạt có tác dụng ngăn chặn tín hiệu đau của cơ thể. Làm nóng một ít dầu mù tạt và sử dụng nó để xoa bóp vùng bị đau trong khoảng từ 10 đến 15 phút/lần. Làm việc này 2 hoặc 3 lần trong ngày. Giảm hen suyễn: Để giảm nhẹ cơn hen suyễn, dầu mù tạt là một trong những cách điều trị tốt nhất mà bạn có thể thử ở nhà. Dầu chứa một số hợp chất đã được tìm thấy để ức chế sự viêm cũng như nhiễm trùng trong cơ thể. Dầu hạt mù tạt vàng có thể giúp cải thiện chức năng phổi và làm cho hơi thở dễ dàng hơn. Chống hôi miệng: Mù tạt vàng là một thành phần tự nhiên nhưng hiệu quả để ngăn chặn hơi thở hôi cũng như hơi thở có mùi rượu. Mùi thơm mạnh mẽ của mù tạt sẽ che dấu mùi hôi miệng. Sức khoẻ tim: Mù tạt vàng có thể được sử dụng để cải thiện sức khoẻ của tim. Dầu mù tạt có thể giúp cân bằng mức cholesterol trong cơ thể, do đó làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Điều trị cảm lạnh và ho: Do tính chất cay nồng của nó, dầu mù tạt là một phương thuốc tốt cho cảm lạnh hoặc ho. Nó giúp làm sạch lên mũi cũng như tắc nghẽn ngực. Với hàm lượng sắt và mangan cao, nước sốt mù tạt có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Điều trị trào ngược acid: Khi nói đến điều trị trào ngược acid dạ dày, sốt mù tạt vàng là rất có lợi. Nó giúp trung hòa acid dạ dày. Ngoài ra, độ chua trong nước sốt giúp giảm pH của acid dạ dày, do đó làm giảm sự khó chịu nhanh chóng. Xương và răng chắc khoẻ: Một ít mù tạt vàng có thể giúp ích rất nhiều trong việc giữ cho xương và răng khỏe mạnh. Một số chất dinh dưỡng trong mù tạt màu vàng như canxi, photpho, mangan và magiê rất tốt cho xương và răng của bạn. Tăng trưởng tóc: Mù tạt có rất nhiều vitamin giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc. Đặc biệt, sự hiện diện của beta-carotene, protein, sắt và canxi giúp ích rất nhiều trong việc giữ cho tóc khỏe mạnh. Khi được sử dụng như một loại dầu dưỡng tóc, mù tạt kích thích sự phát triển của nang tóc nhờ tăng tuần hoàn máu ở da đầu. Trị đái dầm: Đây là một vấn đề rất đáng xấu hổ nhưng bạn có thể đối phó với nó bằng mù tạt vàng. Nó cũng có thể giúp ích rất nhiều nếu bạn đang bị nhiễm trùng đường tiểu.

Làm giảm co thắt cơ: Bạn có thể sử dụng mù tạt vàng để có được cứu trợ nhanh chóng khi bị co thắt cơ. Nó kích thích thần kinh trong miệng, do đó ảnh hưởng đến các dây thần kinh gây ra co thắt. Mù tạt vàng cũng là một nguồn cung cấp kali và canxi tốt, hai chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết để duy trì xương chắc khoẻ. Giảm đau: Bạn có thể sử dụng dầu mù tạt làm từ hạt mù tạt vàng để giảm đau, bao gồm đau khớp. Dầu mù tạt có tác dụng ngăn chặn tín hiệu đau của cơ thể. Làm nóng một ít dầu mù tạt và sử dụng nó để xoa bóp vùng bị đau trong khoảng từ 10 đến 15 phút/lần. Làm việc này 2 hoặc 3 lần trong ngày. Giảm hen suyễn: Để giảm nhẹ cơn hen suyễn, dầu mù tạt là một trong những cách điều trị tốt nhất mà bạn có thể thử ở nhà. Dầu chứa một số hợp chất đã được tìm thấy để ức chế sự viêm cũng như nhiễm trùng trong cơ thể. Dầu hạt mù tạt vàng có thể giúp cải thiện chức năng phổi và làm cho hơi thở dễ dàng hơn. Chống hôi miệng: Mù tạt vàng là một thành phần tự nhiên nhưng hiệu quả để ngăn chặn hơi thở hôi cũng như hơi thở có mùi rượu. Mùi thơm mạnh mẽ của mù tạt sẽ che dấu mùi hôi miệng. Sức khoẻ tim: Mù tạt vàng có thể được sử dụng để cải thiện sức khoẻ của tim. Dầu mù tạt có thể giúp cân bằng mức cholesterol trong cơ thể, do đó làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Điều trị cảm lạnh và ho: Do tính chất cay nồng của nó, dầu mù tạt là một phương thuốc tốt cho cảm lạnh hoặc ho. Nó giúp làm sạch lên mũi cũng như tắc nghẽn ngực. Với hàm lượng sắt và mangan cao, nước sốt mù tạt có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Điều trị trào ngược acid: Khi nói đến điều trị trào ngược acid dạ dày, sốt mù tạt vàng là rất có lợi. Nó giúp trung hòa acid dạ dày. Ngoài ra, độ chua trong nước sốt giúp giảm pH của acid dạ dày, do đó làm giảm sự khó chịu nhanh chóng. Xương và răng chắc khoẻ: Một ít mù tạt vàng có thể giúp ích rất nhiều trong việc giữ cho xương và răng khỏe mạnh. Một số chất dinh dưỡng trong mù tạt màu vàng như canxi, photpho, mangan và magiê rất tốt cho xương và răng của bạn. Tăng trưởng tóc: Mù tạt có rất nhiều vitamin giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc. Đặc biệt, sự hiện diện của beta-carotene, protein, sắt và canxi giúp ích rất nhiều trong việc giữ cho tóc khỏe mạnh. Khi được sử dụng như một loại dầu dưỡng tóc, mù tạt kích thích sự phát triển của nang tóc nhờ tăng tuần hoàn máu ở da đầu. Trị đái dầm: Đây là một vấn đề rất đáng xấu hổ nhưng bạn có thể đối phó với nó bằng mù tạt vàng. Nó cũng có thể giúp ích rất nhiều nếu bạn đang bị nhiễm trùng đường tiểu.