10 nguyên nhân khiến bạn bị ho

Ho do thuốc : Các dược phẩm cũng có thể gây ho. Các loại thuốc điều trị huyết áp thường là thủ phạm gây ho khan, đặc biệt vào ban đêm. Nếu bạn bị ho khi sử dụng thuốc mới, hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn.

Ung thư phổi : Các cơn ho do ung thư phổi thường dai dẳng và ngày càng trầm trọng hơn. Ho ra máu, đau thắt lồng ngực và suy nhược cơ thể là các triệu chứng khác của bệnh này.

