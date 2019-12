11 loại đồ uống giúp bạn “hãm phanh” quá trình lão hoá

Lão hóa là điều không thể tránh khỏi, và đi kèm với nó là các dấu hiệu rõ ràng như tóc bạc, rụng tóc và những nếp nhăn không mong muốn. Nhưng có những cách để làm chậm quá trình lão hoá như duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ chế độ ăn kiêng…

Dưới đây là 11 loại đồ uống sẽ giúp bạn làm giảm quá trình lão hoá:

Cà phê

Có vẻ lạ lùng khi cà phê xuất hiện trong dạnh sách này, nhưng nghiên cứu mới cho thấy, cà phê góp phần làm giảm lão hoá nếu như sử dụng đúng cách. Hơn nữa, có bằng chứng cho thấy, caffeine bảo vệ cơ thể chống lại chứng viêm mãn tính - một vấn đề phổ biến khi bạn già đi. Ngoài ra, uống cà phê làm giảm nguy cơ ung thư da. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Phòng chống Ung thư Châu Âu cho thấy, những người uống một tách cà phê mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ phát triển ung thư da khoảng 10%.

Sữa chua Hy Lạp

Thêm trái cây như chuối và quả mọng vào sữa chua Hy Lạp để làm món sinh tố chống lão hóa ngon miệng. Chuối chín rất giàu pectin giúp kiểm soát lượng đường trong cơ thể. Pectin cũng giúp loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể - điều cần thiết để làm chậm quá trình lão hóa. Mặt khác, quả mọng là một nguồn vitamin C phong phú, giúp giữ cho làn da của bạn dẻo dai và rạng rỡ.

Rượu

Mặc dù uống rượu nhiều có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến gan và khiến bạn trông già hơn so với tuổi thực, nhưng uống có chừng mực sẽ giảm viêm và các bệnh liên quan đến lão hóa. Ngoài ra, uống vừa phải (một ly mỗi ngày cho phụ nữ và 2 cho nam giới) có thể tránh được chứng mất trí và bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, đồ uống được lựa chọn nên là rượu vang đỏ vì nó có chứa chất resveratrol có lợi.

Nước

Cơ thể con người trưởng thành có khoảng 65% là nước, do đó, việc giữ cho cơ thể đủ nước rất quan trọng đối với chức năng của các cơ quan khác nhau. Đặc biệt là da - cơ quan thể hiện rõ nhất sự lão hoá. Nếu không được hydrat hóa thích hợp, da có thể trở nên khô và nhăn, và trông già đi. Uống nước cũng giúp chúng ta loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể và giữ cho chúng ta trông tươi trẻ.

Trà

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa chống lão hóa giúp ngăn nếp nhăn xuất hiện. Bạn cũng có thể tự làm mặt nạ bằng trà xanh để làm tươi mới làn da của mình. Ngoài ra, các nghiên cứu khác nhau đã kết luận rằng, những người thường xuyên tiêu thụ trà xanh và đen sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Nước củ cải đường

Theo một nghiên cứu năm 2011 được công bố trên tạp chí Nitric Oxide, củ cải đường rất giàu nitrat tự nhiên, khoẻ mạnh. Nước củ cải đường giúp tăng lưu lượng máu đến thùy trán của não, do đó làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và tuổi tác suy giảm nhận thức. Các chất chống oxy hóa trong củ cải đường có thể bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và chống lại nếp nhăn.

Sinh tố hoa quả

Sữa hạnh nhân chứa vitamin A, D và E có thể giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Nó cũng giàu canxi và protein giúp móng tay và tóc chắc khỏe và dẻo dai. Bơ với chất béo không bão hòa cung cấp độ sáng cho làn da trong khi chuối chứa vitamin A, B và E, tất cả đều tuyệt vời cho làn da của bạn.

Nước ép bưởi

Cơ thể chúng ta cần vitamin C để sản xuất collagen làm tăng độ đầy đặn và mềm mại cho làn da. Bưởi rất giàu vitamin C, do đó, uống một ly nước ép bưởi sẽ không chỉ làm giảm nếp nhăn mà còn làm cho làn da của bạn trông đầy đặn và trẻ trung hơn. Ngoài ra, vì nó giàu chất chống oxy hóa, retinol, nên bưởi giúp cải thiện làn da bị tổn thương và điều trị nám da.

Nước dừa

Nước dừa rất giàu khoáng chất và chất điện giải, cần thiết cho sự chuyển hóa lành mạnh của các axit amin, lipit và carbohydrate, đồng thời giúp cải thiện phân phối các chất dinh dưỡng nhận được từ thực phẩm. Ngoài ra, nước dừa có chứa một loại hormone thực vật gọi là cytokinin giúp thúc đẩy tăng trưởng tế bào. Cytokinin cũng được biết là chống ung thư.

Nước lô hội

Nước ép lô hội chứa nhiều axit amin và chất dinh dưỡng giúp tăng sản xuất collagen trong cơ thể. Các chất chống oxy hóa có trong nước ép cũng thúc đẩy tái tạo da, đồng thời giúp duy trì sự mềm mại của da.

Sữa tươi

Các nghiên cứu cho thấy, bắt đầu từ tuổi 30, chúng ta mất 1/2 đến 1% khối lượng cơ nạc mỗi năm. Ngoài ra, sức mạnh cơ bắp giảm 12 đến 15% mỗi thập kỷ. Leucine, một trong 9 axit amin trong cơ thể con người, đặc biệt tốt trong việc đảo ngược xu hướng này. Trên thực tế, nó không chỉ giúp điều chỉnh tăng trưởng cơ bắp, mà còn điều chỉnh lượng đường trong máu và chữa lành vết thương./.