中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

2 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum đã được xuất viện

Thứ Bảy, 20:06, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn 12 ngày điều trị và hồi sức tích cực cùng với liều thuốc giải độc tố Botuliinum nhận được từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hôm nay (21/3), 2 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum đã được xuất viện.

Đến hôm nay (21/3/2026), hai bệnh nhân H.Q.B (11 tuổi) và H.Q.N (7 tuổi), cùng trú xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ) đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện.

BS CKII Trần Long Quân, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, thời gian điều trị tích cực và thuốc giải độc tố Botulism Antitoxin đã đem lại sự sống cho 2 em bé dù khi vào viện tình hình rất nguy kịch vì độc tố đã xâm nhập vào hệ thần kinh, cơ quan hô hấp của trẻ.

2 benh nhan nghi ngo doc thuc pham do doc to botulinum da duoc xuat vien hinh anh 1
Các y, bác sĩ bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng 2 bệnh nhân

Như đã đưa tin, từ ngày 9/3, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đã Nẵng tiếp nhận 2 ca bệnh hôn mê, thở máy từ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum. Hai bệnh nhân: H.Q.B (11 tuổi) và H.Q.N (7 tuổi), cùng trú xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ). 

Theo lời khai của thân nhân người bệnh, sau khi 6 người trong gia đình cùng ăn món cá ủ chua, một món ăn quen thuộc ở vùng núi, 3 đứa trẻ bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường: đau bụng, nôn ói, mệt lả. Trong đó, 2 em bị rất nặng. Chỉ qua một đêm, tình trạng trở nên nghiêm trọng. Sáng 8/3, hai em được đưa đi cấp cứu trong tình trạng yếu cơ, khó thở.

 Ghi nhận tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, hai trẻ bị hôn mê, môi tái, đồng tử 2 bên giãn 3mm, phản xạ ánh sáng yếu, sonde dạ dày ra dịch đà đen. Hai trẻ được chuyển ngay lên khoa Nhi cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc điều trị thở máy, thay huyết tương nhằm loại một phần độc tố ra khỏi cơ thể.

2 benh nhan nghi ngo doc thuc pham do doc to botulinum da duoc xuat vien hinh anh 2
Các bệnh nhi được xuất viện trong niềm vui của các y, bác sĩ

Botulinum là loại độc tố thần kinh cực mạnh do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra, có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Thuốc giải độc Botulism Antitoxin là loại thuốc đặc hiệu, rất hiếm và không sẵn có tại nhiều quốc gia.

Trước tình huống khẩn cấp của các bệnh nhi bị ngộ độc độc tố này, Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan để vận chuyển thuốc giải độc từ Thụy Sĩ về Việt Nam nhằm hỗ trợ điều trị kịp thời cho người bệnh.

Khoảng 20 giờ tối ngày 11/3/2026, thuốc giải độc Botulism Antitoxin được chuyển đến bệnh viện. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Tích cực và Chống độc khẩn trương triển khai phác đồ điều trị và sử dụng thuốc giải độc đặc hiệu cho hai bệnh nhi.

Theo BS Nguyễn Thị Phúc - chuyên gia Văn phòng WHO tại Việt Nam, việc nhanh chóng kết nối và vận chuyển thuốc giải độc Botulism Antitoxin từ Thụy Sĩ về Việt Nam lần này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa WHO, các cơ quan y tế liên quan và ngành y tế địa phương, nhằm đảm bảo người bệnh được tiếp cận kịp thời với thuốc điều trị cần thiết.

2 benh nhan nghi ngo doc thuc pham do doc to botulinum da duoc xuat vien hinh anh 3
2 trẻ được xuất viện trong niềm vui của gia đình

Đại diện WHO cũng ghi nhận nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong việc khẩn trương tiếp nhận, triển khai điều trị và chăm sóc tích cực hai bệnh nhi, đồng thời khẳng định WHO sẽ tiếp tục đồng hành với ngành y tế Việt Nam trong các hoạt động tăng cường năng lực điều trị, chia sẻ chuyên môn và hỗ trợ các nguồn lực y tế cần thiết trong thời gian tới.

BSCK2 Võ Hữu Hội, Phó Giám đốc bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng khuyến cáo: “Ngộ độc Botilum là ngộ độc rất nặng do độc tố của vi khuẩn tiết ra, tương tự các ngộ độc đường tiêu hóa, sau vài giờ bị ngộ độc sẽ nôn mửa. Đặc biệt, độc tố tác động vào thần kinh làm em bé liệt mặt, liệt tay chân; nguy hiểm nhất là liệt cơ hô hấp làm bệnh nhân không thể tự thở và rơi vào hôn mê. Các loại thực phẩm khi bảo quản thịt cá bảo quản không đúng sẽ làm vi khuẩn Clostridium botulinum sinh sản. Khi có biểu hiện nghi ngờ, sau khi ăn thực phẩm có nguy cơ, người dân nên đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời”.

Vi khuẩn Clostridium botulinum tồn tại trong môi trường tự nhiên, khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ sinh sôi và tiết độc tố gây hại cho con người.

Khi phát hiện các loại đồ hộp có biểu hiện nghi ngờ như hộp phồng lên, có mùi lạ, bọt khí, thực phẩm quá hạn trên bao bì thì không nên sử dụng. Các sản phẩm ủ chua phải có quy trình chế biến đảm bảo. Một điều quan trọng là độc tố botilinum dễ bị hủy bởi nhiệt, nếu nấu chín kỹ thì sẽ bị tiêu diệt.

CTV Minh Hiền/VOV-Miền Trung
Tag: bệnh nhân ngộ độc thực phẩm độc tố Botulinum xuất viện hồi sức tích cực thuốc giải độc tố Tổ chức Y tế thế giới WHO
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc với thực phẩm ủ chua, lên men

VOV.VN - Không nên tự đóng gói kín các thực phẩm và để kéo dài trong điều kiện không phải đông đá. Với các thực phẩm lên men, đóng gói hoặc che đậy kín theo cách truyền thống (như dưa muối, măng, cà muối...) cần đảm bảo phải chua, mặn. Khi thực phẩm hết chua thì không nên ăn.

Đà Nẵng: 13 học sinh cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, thành phố Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng về việc 13 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi uống trà sữa gần trường.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Mường Giôn, Sơn La

VOV.VN - Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia vừa có văn bản gửi Sở Y tế Sơn La về kết quả kiểm nghiệm mẫu nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Kích Máng, xã Mường Giôn làm 1 trẻ em thiệt mạng và 5 người khác phải nhập viện cấp cứu.

Làm đẹp - giảm cân
Dinh dưỡng - món ngon
ĐỜI SỐNG
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe