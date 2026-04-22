3 cách uống sữa đậu nành sai lầm dễ làm tăng cân và ảnh hưởng thận

Thứ Tư, 15:14, 22/04/2026
VOV.VN - Sữa đậu nành giàu dinh dưỡng và thường được lựa chọn trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, uống không đúng cách có thể khiến cơ thể dư năng lượng, rối loạn chuyển hóa và tạo áp lực cho thận. Nhận diện những sai lầm phổ biến giúp tận dụng lợi ích của thức uống này mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Uống sữa đậu nành có đường thường xuyên

Nhiều người dùng sữa đậu nành như nước giải khát hàng ngày, nhất là loại đóng hộp hoặc pha sẵn có vị ngọt, khiến lượng đường nạp vào cơ thể tăng mà khó kiểm soát. Phần lớn sản phẩm chế biến sẵn chứa khoảng 8-15g đường mỗi ly; nếu uống 2-3 ly/ngày, lượng đường tương đương một lon nước ngọt, dễ dẫn đến dư thừa calo, tăng cân và tích mỡ nội tạng.

Khuyến nghị nên chọn sữa đậu nành không đường hoặc ít đường, hạn chế thêm đường khi tự nấu. Lượng sử dụng phù hợp khoảng 200-400 ml mỗi ngày, tùy nhu cầu năng lượng.

Uống quá nhiều sữa đậu nành trong thời gian dài

Dù là thức uống lành mạnh, sữa đậu nành không nên dùng quá nhiều. Nhiều người uống thay nước lọc hoặc xem đây là nguồn protein chính, đặc biệt ở người ăn chay và tập luyện thể thao. Khi tiêu thụ lượng lớn protein thực vật, thận phải hoạt động nhiều hơn để đào thải chất chuyển hóa, lâu dài có thể ảnh hưởng chức năng thận, nhất là ở người có bệnh nền.

Sữa đậu nành giàu dinh dưỡng và thường được lựa chọn trong chế độ ăn lành mạnh

Ngoài ra, lạm dụng sữa đậu nành còn dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, thiếu vitamin B12 và acid amin thiết yếu, đồng thời làm giảm hấp thu khoáng chất do phytate. Việc bổ sung quá nhiều isoflavone cũng có thể gây rối loạn nội tiết nhẹ hoặc ảnh hưởng tuyến giáp ở người nhạy cảm.

Khuyến nghị: Người trưởng thành khỏe mạnh không nên uống quá 500 ml mỗi ngày. Cần kết hợp đa dạng nguồn đạm từ cá, trứng, thịt, các loại đậu khác. Người có bệnh thận hoặc đang điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Uống sai thời điểm và kết hợp thực phẩm không phù hợp

Không chỉ lượng uống, thời điểm sử dụng và cách kết hợp thực phẩm cũng ảnh hưởng đến hiệu quả dinh dưỡng. Nhiều người uống sữa đậu nành khi bụng đói, nhất là vào buổi sáng. Khi đó, protein trong sữa chủ yếu được chuyển hóa để cung cấp năng lượng thay vì tham gia xây dựng cơ thể, làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Một sai lầm khác là uống sữa đậu nành cùng trứng với mong muốn tăng cường dinh dưỡng. Tuy nhiên, protein của hai thực phẩm này có thể tương tác làm giảm hấp thu, đồng thời gây đầy bụng, khó tiêu ở một số người. Bên cạnh đó, uống sữa đậu nành có đường trước khi ngủ cũng dễ gây khó tiêu và làm tăng nguy cơ tích lũy mỡ.

Khuyến nghị: Nên uống sữa đậu nành sau bữa ăn nhẹ hoặc dùng cùng bữa sáng cân bằng, tránh uống khi bụng quá đói. Không nên kết hợp cùng lúc với thực phẩm giàu đạm khó tiêu. Nếu uống buổi tối, nên chọn loại không đường và sử dụng trước khi ngủ ít nhất 2 giờ.

Những lưu ý quan trọng khi uống sữa đậu nành

Để tận dụng lợi ích và hạn chế rủi ro, nên chọn sữa đậu nành có nguồn gốc rõ ràng hoặc tự nấu từ đậu sạch, nấu chín kỹ. Tránh dùng sữa chưa nấu chín vì dễ gây buồn nôn, đầy bụng. Đồng thời, chỉ xem sữa đậu nành là thực phẩm bổ sung, không thay thế các nguồn dinh dưỡng khác và cần theo dõi phản ứng cơ thể để điều chỉnh lượng sử dụng phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Uống sữa đậu nành có tăng kích cỡ vòng 1? Sự thật chị em cần biết

