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3 loại rau bán đầy chợ Việt, giúp đường ruột khỏe mạnh

Thứ Tư, 15:10, 29/07/2026
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VOV.VN - Bổ sung rau xanh giàu chất xơ là cách đơn giản giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và hạn chế táo bón. Trong đó, mồng tơi, bí đao và rau muống là 3 loại rau quen thuộc, dễ mua ở chợ Việt, vừa giàu dinh dưỡng vừa có thể chế biến thành nhiều món ngon cho bữa cơm hàng ngày.

Rau mồng tơi

Mồng tơi là loại rau quen thuộc, nổi bật với hàm lượng nước, chất xơ và lớp chất nhầy tự nhiên. Nhờ giàu chất xơ, mồng tơi giúp làm mềm phân, hỗ trợ đào thải chất cặn bã và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả, từ đó góp phần giảm nguy cơ táo bón, đặc biệt ở người ăn ít rau hoặc uống không đủ nước.

Ngoài ra, loại rau này còn cung cấp nhiều vitamin A, vitamin C, folate cùng các khoáng chất như sắt và magie, góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể.

Mồng tơi có thể chế biến thành nhiều món như canh cua, canh nấu tôm hoặc xào tỏi. Tuy nhiên, do có tính mát, người đang bị tiêu chảy hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên sử dụng với lượng vừa phải.

3 loai rau ban day cho viet, giup duong ruot khoe manh hinh anh 1

Bí đao

Bí đao là thực phẩm được nhiều gia đình lựa chọn trong mùa hè nhờ chứa nhiều nước, ít calo và mang lại cảm giác thanh mát. Bên cạnh khả năng bổ sung nước, bí đao còn cung cấp chất xơ, vitamin C và kali, giúp hỗ trợ tiêu hóa và duy trì cân bằng điện giải cho cơ thể trong thời tiết nắng nóng.

Loại quả này có thể chế biến thành nhiều món như canh bí đao nấu tôm, nấu nghêu, hầm xương hoặc xào với thịt. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên thường xuyên ăn hoặc uống nước ép bí đao sống, bởi ở một số người, thực phẩm này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Rau muống

Rau muống là một trong những loại rau phổ biến nhất tại Việt Nam, có giá thành rẻ, dễ mua và dễ chế biến. Loại rau này chứa nhiều chất xơ, vitamin C, beta-carotene cùng nhiều khoáng chất cần thiết. Chất xơ không hòa tan trong rau muống giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và góp phần phòng ngừa táo bón.

Rau muống có thể chế biến thành nhiều món ăn như luộc, xào tỏi, nộm hoặc nấu canh với sấu, vừa thanh mát vừa phù hợp với bữa cơm ngày hè.

Dù vậy, người mắc bệnh gút hoặc rối loạn chuyển hóa purin nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lượng rau muống phù hợp trong khẩu phần ăn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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