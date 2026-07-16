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4 gia vị bếp nhà ai cũng có nhưng dùng quá nhiều dễ gây hại cho sức khỏe

Thứ Năm, 14:00, 16/07/2026
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VOV.VN - Gia vị là linh hồn của mọi món ăn, giúp kích thích vị giác và làm cho bữa cơm gia đình thêm phần đậm đà, hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều loại gia vị quen thuộc nếu lạm dụng trong thời gian dài có thể âm thầm gây hại các cơ quan nội tạng, dẫn đến các bệnh lý mãn tính nguy hiểm.

Muối ăn

Muối là gia vị không thể thiếu, nhưng lại là thứ đứng đầu trong danh sách cần cắt giảm. Việc nạp quá nhiều natri từ muối khiến cơ thể bị tích nước, làm tăng áp lực lên thành mạch máu, dẫn đến bệnh cao huyết áp. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não và suy thận mãn tính.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối/ngày (tương đương khoảng 1 thìa cà phê).

Đường tinh luyện

Đường không chỉ có trong bánh kẹo mà còn được dùng rất nhiều để nêm nếm các món kho, xào, súp hay nước chấm. Ăn quá nhiều đường khiến đường huyết tăng vọt, ép tuyến tụy phải làm việc quá tải, lâu dần dẫn đến tiểu đường tuýp 2 và béo phì.

Ngoài ra, đường còn thúc đẩy quá trình viêm trong cơ thể, làm đứt gãy collagen khiến da nhanh bị chảy xệ, nổi mụn và lão hóa sớm. Nên hạn chế tối đa đường tinh luyện, có thể thay thế bằng vị ngọt tự nhiên từ rau củ (hành tây, củ cải) khi nấu nước dùng.

4 gia vi bep nha ai cung co nhung dung qua nhieu de gay hai cho suc khoe hinh anh 1
Gia vị là linh hồn của mọi món ăn, giúp kích thích vị giác và làm cho bữa cơm gia đình thêm phần đậm đà, hấp dẫn.

Mì chính (Bột ngọt)

Mì chính (chứa Monosodium Glutamate - MSG) và hạt nêm giúp món ăn có vị ngọt lịm (vị umami). Tuy nhiên, đây là những gia vị chứa hàm lượng natri "ẩn" rất cao mà ít ai chú ý. Tiêu thụ quá nhiều mì chính có thể gây ra biểu hiện như tê gáy, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Đối với người có hệ thần kinh nhạy cảm hoặc trẻ nhỏ, lạm dụng bột ngọt có thể gây ức chế chất dẫn truyền thần kinh. Chỉ nên dùng một lượng rất nhỏ để điều vị ở cuối quá trình nấu ăn, tuyệt đối không dùng thay thế cho vị ngọt từ xương thịt.

Các loại nước sốt và nước chấm đóng chai

Nước sốt và nước chấm pha sẵn... là những gia vị vô cùng tiện lợi. Nhưng đằng sau sự tiện lợi đó là một lượng lớn muối, đường và chất bảo quản.

Việc thường xuyên ướp thực phẩm bằng các loại sốt này với số lượng lớn khiến cơ thể nạp vào lượng muối, đường khổng lồ một cách vô thức, gây quá tải cho gan và thận trong việc đào thải độc tố. Nên tự pha chế nước chấm từ các nguyên liệu tươi hoặc chọn các dòng sản phẩm "giảm mặn" (low-sodium). 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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