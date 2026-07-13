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Sau 7 giờ tối, tránh ngay 4 thói quen âm thầm làm hại mạch máu

Thứ Hai, 14:21, 13/07/2026
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VOV.VN - Chuyên gia tim mạch khuyến nghị tránh 4 thói quen sau 7 giờ tối vì chúng có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của tim và mạch máu.

Theo CNBC, bác sĩ tim mạch Sanjay Bhojraj (Mỹ), người hơn 20 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý tim mạch, cho biết những thói quen sau 7 giờ tối có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của cơ thể và sức khỏe tim mạch.

Theo vị bác sĩ, việc hạn chế những thói quen này giúp duy trì nhịp sinh học ổn định, giảm kích thích hệ thần kinh giao cảm, từ đó tạo điều kiện để tim và hệ mạch máu có đủ thời gian nghỉ ngơi, phục hồi và hoạt động hiệu quả hơn.

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Chuyên gia khuyến nghị hạn chế một số thói quen sau 7 giờ tối để hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch. (Ảnh: Shutterstock)

Ăn khuya

Theo bác sĩ Bhojraj, hoạt động trao đổi chất của cơ thể chịu sự chi phối của nhịp sinh học. Về chiều và buổi tối, độ nhạy insulin bắt đầu giảm, khiến cơ thể xử lý đường và chất béo kém hiệu quả hơn.

Việc ăn tối quá muộn có thể làm tăng đường huyết sau ăn, rối loạn chuyển hóa lipid và thúc đẩy các phản ứng viêm trong cơ thể. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, hoàn thành bữa ăn cuối trong ngày sớm hơn sẽ giúp kiểm soát huyết áp và đường huyết tốt hơn, đồng thời góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Ngoài ra, hệ tiêu hóa phải hoạt động vào ban đêm còn có thể cản trở quá trình tự phục hồi tự nhiên của cơ thể – một cơ chế quan trọng giúp duy trì sức khỏe của tim và hệ mạch máu.

Tiếp xúc với ánh sáng mạnh vào ban đêm

Tiếp xúc với ánh sáng trắng hoặc đèn LED cường độ cao sau khi mặt trời lặn có thể làm giảm quá trình tiết melatonin - hormone giúp điều hòa chu kỳ ngủ, thức và tham gia vào quá trình điều hòa huyết áp, đồng thời có vai trò chống oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy, tiếp xúc với ánh sáng mạnh vào ban đêm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành cũng như gây rối loạn huyết áp về đêm.

Vì vậy, bác sĩ khuyến nghị nên chuyển sang sử dụng đèn có ánh sáng vàng ấm vào buổi tối để hạn chế ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học và tạo điều kiện cho cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi tốt hơn.

Xem các chương trình dễ gây kích động cảm xúc

Những bộ phim có tình tiết căng thẳng, các chương trình tranh luận chính trị hoặc những trận đấu thể thao kịch tính đều có thể kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, khiến nhịp tim tăng nhanh và huyết áp tăng cao.

Nếu tình trạng căng thẳng này kéo dài, chức năng của lớp nội mạc mạch máu có thể bị ảnh hưởng, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đối với những người vốn đã có yếu tố nguy cơ, những cảm xúc quá mạnh thậm chí có thể kích hoạt các biến cố tim mạch cấp tính.

Bác sĩ Bhojraj cho biết bản thân cũng thích xem những series hấp dẫn, nhưng ông không xem vào buổi tối mà thường để dành đến cuối tuần. Theo ông, điều này giúp hệ thần kinh có đủ thời gian thư giãn và phục hồi trước khi đi ngủ.

Tập luyện cường độ cao vào buổi tối

Tập thể dục tốt cho sức khỏe tim mạch, nhưng thời điểm và cường độ tập luyện cũng rất quan trọng. Theo bác sĩ Bhojraj, việc tập các bài tập cường độ cao ngay trước giờ đi ngủ có thể khiến nồng độ hormone cortisol (hormone căng thẳng) duy trì ở mức cao, khiến cơ thể khó chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi và phục hồi.

Bác sĩ khuyến nghị, bạn vẫn có thể vận động nhẹ vào buổi tối, chẳng hạn như đi bộ hoặc giãn cơ, nhưng nên tránh tập luyện cường độ cao quá sát giờ đi ngủ để tim và hệ thần kinh có đủ thời gian thư giãn.

Thu Hiền/VTC News
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