4 loại trà giúp người thể hàn cải thiện lạnh bụng, lạnh tay chân

Người thể hàn nên uống trà gì?

Trà gừng

Trà gừng là một trong những loại trà thảo mộc được nhiều người lựa chọn nhờ tính ấm và hương vị dễ uống. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm cảm giác buồn nôn, đầy hơi và khó chịu ở dạ dày.

Uống một cốc trà gừng ấm vào buổi sáng hoặc khi thời tiết lạnh có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, nên dùng với lượng vừa phải và không xem đây là phương pháp thay thế điều trị y tế.

Trà quế

Trà quế được ưa chuộng bởi mùi thơm đặc trưng và cảm giác ấm nóng khi sử dụng. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong quế có thể hỗ trợ tiêu hóa và tác động nhất định đến quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng để coi quế là giải pháp kiểm soát đường huyết. Khi sử dụng, nên pha trà ở mức vừa phải, tránh uống quá đặc vì có thể gây kích ứng dạ dày ở những người nhạy cảm.

Hồng trà

Khác với trà xanh, hồng trà được oxy hóa hoàn toàn nên có hương vị đậm nhưng dịu hơn. Nhiều người cho rằng, hồng trà dễ uống hơn và ít gây cảm giác khó chịu cho dạ dày nếu pha ở nồng độ phù hợp.

Ngoài ra, lượng caffeine ở mức vừa phải trong hồng trà có thể giúp tăng sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung trong công việc và học tập. Dù vậy, người dùng vẫn nên kiểm soát lượng uống để tránh tác dụng phụ liên quan đến caffeine.

Các loại trà thảo mộc có tính ấm

Một số loại trà thảo mộc như trà hồi, trà đinh hương hay trà cam thảo thường được sử dụng trong Đông y nhằm hỗ trợ làm ấm bụng, giảm đầy hơi và cải thiện chức năng tiêu hóa. Những loại trà này khá phù hợp với người hay lạnh bụng, ăn uống kém. Tuy nhiên, nên thay đổi luân phiên thay vì lạm dụng một loại trong thời gian dài.

Nguyên tắc chọn trà cho người thể hàn

Ưu tiên các loại trà có tính ấm

Theo Đông y, mỗi loại trà có tính chất khác nhau như ấm, nóng, mát hoặc hàn. Người thể hàn thường được khuyến khích sử dụng các loại trà có tính ấm để phù hợp với thể trạng.

Trong khi đó, y học hiện đại chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy trà “mát” khiến cơ thể dễ nhiễm lạnh. Tuy nhiên, uống trà quá đặc hoặc dùng khi bụng đói có thể khiến hệ tiêu hóa bị kích thích.

Hạn chế trà quá đắng hoặc uống quá lạnh

Trà pha quá đặc thường chứa nhiều tannin, dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày và làm tăng cảm giác buồn nôn ở người nhạy cảm. Bên cạnh đó, đồ uống quá lạnh cũng có thể gây khó chịu cho dạ dày. Vì vậy, người thể hàn nên uống trà ấm, pha loãng vừa phải và sử dụng sau bữa ăn để hạn chế tác động không mong muốn.

Cách uống trà đúng để hỗ trợ cải thiện thể hàn

Bên cạnh việc lựa chọn loại trà phù hợp, cách uống cũng ảnh hưởng đến hiệu quả cải thiện thể hàn. Người dùng nên uống trà với lượng vừa phải, tránh lạm dụng vì có thể gây kích ứng dạ dày, mất ngủ hoặc bồn chồn; đồng thời không nên thay thế hoàn toàn nước lọc.

Thời điểm thích hợp để uống trà là sau bữa ăn khoảng 30-60 phút, tránh uống khi bụng đói hoặc quá muộn vào buổi tối. Ngoài ra, người thể hàn nên duy trì thói quen ăn chín, uống ấm, hạn chế đồ lạnh, kết hợp vận động nhẹ và ngủ đủ giấc để hỗ trợ cải thiện thể trạng lâu dài.