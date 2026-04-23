中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

4 trường hợp không nên uống nước mía dù thời tiết nắng nóng

Thứ Năm, 09:13, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước mía là thức uống giải khát phổ biến trong ngày hè nhờ vị ngọt dễ uống và khả năng làm mát nhanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp; nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, nước mía có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với một số nhóm đối tượng cần hạn chế.

Người mắc bệnh tiểu đường

Dù là đồ uống tự nhiên, nước mía chứa lượng đường cao, người mắc tiểu đường cần đặc biệt thận trọng. Một ly khoảng 240 ml có thể cung cấp gần 183 calo và khoảng 50 gram đường, dễ khiến đường huyết tăng nhanh. Với người bệnh, việc nạp nhiều đường trong thời gian ngắn có thể làm khó kiểm soát đường huyết và tăng nguy cơ biến chứng, vì vậy nên hạn chế sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ khi cần.

Người thừa cân, béo phì hoặc đang giảm cân

Với người đang kiểm soát cân nặng, nước mía không phải lựa chọn phù hợp do chứa nhiều đường và calo. Một ly 240 ml cung cấp gần 183 calo, nếu uống thường xuyên dễ làm tăng năng lượng nạp vào, gây khó giảm cân hoặc dẫn đến tăng cân. Thừa cân, béo phì còn liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, vì vậy nên ưu tiên nước lọc, trà thảo mộc không đường hoặc đồ uống ít calo thay cho nước mía.

Dù là đồ uống tự nhiên, nước mía chứa lượng đường cao, người mắc tiểu đường cần đặc biệt thận trọng

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm

Những người dễ bị đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc hay lạnh bụng cũng nên hạn chế uống nước mía. Do tính “mát” và chứa nhiều đường, nước mía có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, đặc biệt khi uống lạnh hoặc dùng lúc bụng đói.

Ngoài ra, vấn đề vệ sinh cũng cần được lưu ý. Nước mía thường được bán tại các quầy vỉa hè, nơi điều kiện vệ sinh không phải lúc nào cũng đảm bảo. Máy ép không được làm sạch, mía chưa rửa kỹ hoặc đá viên không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh. Vì vậy, ngay cả người có sức khỏe tốt cũng nên chọn địa điểm bán sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm khi sử dụng.

Người dễ bị sâu răng hoặc có vấn đề răng miệng

Hàm lượng đường cao cùng đặc tính dễ bám dính khiến nước mía trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn trong khoang miệng phát triển. Sau khi uống, đường còn lại trên bề mặt răng có thể lên men, tạo axit và làm tăng nguy cơ sâu răng, viêm nướu cũng như các bệnh lý răng miệng khác.

Những người có men răng yếu, răng nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề về răng miệng cần đặc biệt thận trọng. Nếu uống nước mía, nên tránh nhâm nhi kéo dài và không sử dụng quá thường xuyên trong ngày. Đồng thời, nên súc miệng bằng nước sạch sau khi uống, duy trì thói quen đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày, dùng chỉ nha khoa và khám răng định kỳ. Sử dụng nước mía với tần suất hợp lý sẽ giúp vừa giải khát hiệu quả, vừa hạn chế tác động không mong muốn đến sức khỏe răng miệng.

Uống nước mía đặc có chữa bệnh tiểu đường?

VOV.VN - Nhiều người tin uống nước mía đặc có thể chữa tiểu đường, thực tế, khi người bệnh đái tháo đường nạp vào cơ thể cùng thời điểm một lượng đường quá lớn, đường huyết có thể tăng vọt rất nhanh, gây nguy hiểm.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: người không nên uống nước mía thời tiết nắng nóng uống nước mía đúng cách
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe