5 bộ phận của lợn cần đặc biệt cẩn trọng khi chế biến, không phải ai cũng biết

Phần thịt lợn nào cần được chế biến cẩn trọng?

Thịt lợn là nguồn cung cấp protein, vitamin và khoáng chất dồi dào. Tuy nhiên, một số bộ phận nội tạng hoặc thịt chưa được nấu chín kỹ có thể trở thành nguồn lây nhiễm vi khuẩn và ký sinh trùng nếu không được xử lý đúng cách.

Phổi lợn

Là cơ quan hô hấp, phổi lợn có cấu trúc nhiều phế nang và mạch máu, thường xuyên tiếp xúc với môi trường nên dễ tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh.

Đây cũng là bộ phận khá khó làm sạch. Nếu không được sơ chế kỹ và nấu chín hoàn toàn, phổi lợn vẫn có thể còn chứa vi sinh vật gây bệnh, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm hoặc nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Gan lợn

Gan là cơ quan đảm nhiệm chức năng chuyển hóa và xử lý nhiều chất trong cơ thể lợn. Vì vậy, nếu lợn được nuôi trong môi trường không bảo đảm, gan có thể tích tụ kim loại nặng, tồn dư thuốc thú y hoặc một số vi sinh vật, ký sinh trùng.

Dù chứa nhiều sắt, vitamin A và các dưỡng chất có lợi, gan lợn cũng có hàm lượng cholesterol khá cao. Do đó, thực phẩm này chỉ nên sử dụng ở mức vừa phải, đặc biệt với người mắc bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc cần kiểm soát cholesterol.

Thịt lợn giàu dinh dưỡng nhưng không phải bộ phận nào cũng an toàn nếu chế biến không đúng cách

Óc lợn

Óc lợn là thực phẩm có hàm lượng cholesterol rất cao. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, 100 g óc lợn có thể chứa khoảng 2.500 mg cholesterol, cao gấp nhiều lần so với thịt mỡ. Việc tiêu thụ thường xuyên hoặc với số lượng lớn có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch và không phù hợp với người bị tăng huyết áp, béo phì hoặc đang mắc các bệnh lý chuyển hóa.

Lòng, ruột lợn

Đường tiêu hóa của lợn là nơi chứa nhiều loại vi khuẩn, trong đó có các tác nhân gây bệnh như E. coli, Salmonella và Campylobacter. Nếu lòng và ruột không được làm sạch kỹ hoặc nấu chưa chín hoàn toàn, người ăn có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sốt hoặc rối loạn tiêu hóa.

Thịt lợn sống, tái và tiết canh

Đây là nhóm thực phẩm có nguy cơ cao gây nhiễm ký sinh trùng và vi khuẩn. Ăn thịt lợn chưa nấu chín, các món tái, nem chua hoặc tiết canh có thể làm tăng nguy cơ nhiễm sán dây lợn; nếu ấu trùng di chuyển đến não, mắt hoặc cơ có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Đặc biệt, tiết canh còn là nguồn lây liên cầu khuẩn lợn, có thể gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm trùng.

Nguy cơ sức khỏe khi chế biến thịt lợn không đúng cách

Nhiễm vi khuẩn

Liên cầu khuẩn lợn là một trong những tác nhân nguy hiểm có thể lây sang người qua tiếp xúc với lợn bệnh hoặc sử dụng thịt, tiết canh chưa được nấu chín.

Bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng, viêm khớp và có nguy cơ tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Ngoài ra, các vi khuẩn như Salmonella hay E. coli cũng là nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm và các bệnh đường tiêu hóa.

Nhiễm ký sinh trùng

Thịt lợn chưa nấu chín có thể là nguồn lây sán dây lợn và giun xoắn. Ăn phải thịt chứa ấu trùng có thể gây nhiễm sán trong ruột với các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc táo bón. Nếu nuốt phải trứng sán qua thực phẩm hoặc nước ô nhiễm, ấu trùng có thể di chuyển đến cơ, mắt hoặc não, gây nhiều biến chứng nghiêm trọng như viêm màng não, giảm thị lực, thậm chí mù lòa.

Hướng dẫn chế biến thịt lợn an toàn

Lựa chọn thịt lợn tươi, có nguồn gốc rõ ràng

Nên mua thịt tại các cơ sở uy tín, có dấu kiểm soát thú y và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thịt tươi thường có màu hồng nhạt, bề mặt khô ráo, thớ thịt săn chắc, có độ đàn hồi tốt và không có mùi lạ.

Sơ chế đúng cách từng bộ phận

Mỗi loại nội tạng cần được làm sạch đúng cách trước khi chế biến. Gan lợn nên rửa sạch, loại bỏ gân, mạch máu, ngâm nước muối loãng khoảng 30 phút hoặc chần với gừng, rượu trắng để khử mùi. Phổi cần bóp rửa nhiều lần, bơm nước vào cuống phổi để loại bỏ cặn bẩn. Lòng và ruột nên lộn mặt trong, bỏ lớp mỡ rồi bóp kỹ với muối, chanh hoặc giấm đến khi sạch nhớt và hết mùi.

Tuân thủ nguyên tắc "ăn chín, uống sôi"

Đây là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Thịt lợn và nội tạng cần được nấu chín hoàn toàn, nhiệt độ bên trong thực phẩm nên đạt tối thiểu 71°C. Không nên sử dụng thịt tái, nội tạng chưa chín kỹ hoặc tiết canh. Với các sản phẩm lên men như nem chua, nên lựa chọn sản phẩm từ cơ sở sản xuất uy tín, đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm.

Đảm bảo vệ sinh trong quá trình chế biến

Cần rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm. Dao, thớt dùng cho thịt sống nên tách biệt với dụng cụ chế biến thực phẩm chín để tránh lây nhiễm chéo. Đồng thời, khu vực chế biến, bề mặt bếp và các dụng cụ nhà bếp cần được vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng nhằm hạn chế nguy cơ phát tán vi khuẩn.