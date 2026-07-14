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5 cách tẩy tế bào chết tại nhà giúp da sáng mịn không cần tốn nhiều tiền

Thứ Ba, 09:18, 14/07/2026
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VOV.VN - Tẩy tế bào chết đúng cách giúp loại bỏ lớp sừng già, cải thiện làn da xỉn màu và tăng hiệu quả hấp thu dưỡng chất. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm, bạn có thể chăm sóc da mềm mịn, tươi sáng ngay tại nhà mà không tốn nhiều chi phí.

Vì sao nên tẩy tế bào chết định kỳ?

Da liên tục tái tạo và đào thải tế bào cũ. Khi lớp sừng già tích tụ, da dễ xỉn màu, sần sùi, bít tắc lỗ chân lông và giảm khả năng hấp thu dưỡng chất. Tẩy tế bào chết đúng cách giúp da sáng mịn, làm sạch lỗ chân lông, tăng hiệu quả của sản phẩm dưỡng da và giúp lớp trang điểm bám đẹp hơn. Tuy nhiên, không nên thực hiện khi da đang cháy nắng, có vết thương hở, mụn viêm nặng hoặc bị kích ứng; hãy đợi da phục hồi hoàn toàn trước khi tiếp tục chăm sóc.

5 cách tẩy tế bào chết tại nhà giúp da sáng mịn

Yến mạch và sữa chua không đường

Yến mạch giúp loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, còn sữa chua không đường chứa axit lactic giúp làm mềm lớp sừng và cấp ẩm cho da.

5 cach tay te bao chet tai nha giup da sang min khong can ton nhieu tien hinh anh 1
Tẩy tế bào chết đúng cách giúp loại bỏ lớp sừng già, cải thiện làn da xỉn màu và tăng hiệu quả hấp thu dưỡng chất

Trộn 2 thìa yến mạch xay mịn với 2 thìa sữa chua không đường, thoa lên da đã làm sạch, massage nhẹ 1-2 phút, để thêm khoảng 5 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Cách này phù hợp với da thường, da khô và da hỗn hợp; người có da nhạy cảm chỉ nên áp dụng tối đa 1 lần/tuần.

Mật ong kết hợp bột yến mạch

Mật ong và bột yến mạch: Mật ong giúp dưỡng ẩm tự nhiên, kết hợp với bột yến mạch giúp làm sạch tế bào chết mà không gây khô da. Trộn 2 thìa bột yến mạch với 1 thìa mật ong (có thể thêm ít nước ấm nếu quá đặc), thoa lên da, massage nhẹ khoảng 1 phút rồi rửa sạch. Sau khi thực hiện, nên dùng kem dưỡng ẩm để giúp da duy trì độ ẩm.

Đường nâu kết hợp dầu dừa hoặc dầu ô liu

Đường nâu kết hợp dầu dừa hoặc dầu ô liu (dành cho da body): Đường nâu giúp loại bỏ tế bào chết, còn dầu dừa hoặc dầu ô liu giúp dưỡng ẩm, làm mềm da. Trộn 2 thìa đường nâu với 1 thìa dầu, thoa lên vùng da cơ thể như tay, chân, khuỷu tay hoặc đầu gối, massage nhẹ 2-3 phút rồi rửa sạch. Không nên áp dụng cho da mặt, đặc biệt là da nhạy cảm hoặc da mụn. Khi thực hiện, chỉ nên chà xát nhẹ để tránh làm tổn thương da.

Bã cà phê kết hợp dầu thực vật

Bã cà phê kết hợp dầu thực vật (dành cho da body): Bã cà phê giúp loại bỏ tế bào chết, còn dầu hạnh nhân, dầu ô liu hoặc dầu dừa giúp tăng độ ẩm cho da. Trộn bã cà phê với một lượng dầu vừa đủ, thoa lên vùng da cơ thể đã làm ướt, massage nhẹ khoảng 2 phút rồi rửa sạch. Không áp dụng trên vùng da có vết thương, mụn viêm hoặc đang kích ứng; ngừng sử dụng nếu xuất hiện tình trạng đỏ rát kéo dài.

Khăn mặt mềm kết hợp sữa rửa mặt

Khăn mặt mềm kết hợp sữa rửa mặt: Với làn da nhạy cảm, bạn có thể tẩy tế bào chết bằng khăn mặt mềm và sữa rửa mặt dịu nhẹ. Sau khi làm ướt da, thoa sữa rửa mặt, dùng khăn sạch massage nhẹ theo chuyển động tròn trong 30-60 giây rồi rửa sạch và lau khô. Phương pháp này giúp loại bỏ lớp sừng già với lực ma sát thấp, hạn chế kích ứng da.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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