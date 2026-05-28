8 thói quen chăm sóc da mùa hè đang âm thầm phá hủy làn da của bạn

Thứ Năm, 15:14, 28/05/2026
VOV.VN - Nắng nóng khiến da dễ tăng tiết dầu, mất nước và nhạy cảm hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ thói quen chăm sóc da chưa phù hợp, khiến làn da yếu dần mà không nhận ra. Trong điều kiện tia UV cao, việc chăm sóc sai cách có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, gây mụn, sạm và lão hóa sớm.

Rửa mặt quá nhiều lần trong ngày

Nhiều người cho rằng, rửa mặt thường xuyên sẽ giúp loại bỏ dầu nhờn hiệu quả. Tuy nhiên, việc làm sạch quá mức có thể cuốn trôi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da, khiến da bị mất độ ẩm cần thiết.

Khi hàng rào bảo vệ bị ảnh hưởng, tuyến bã nhờn sẽ hoạt động mạnh hơn để bù đắp, dẫn đến tình trạng da càng đổ dầu nhiều hơn. Điều này dễ gây bít tắc lỗ chân lông và làm tăng nguy cơ hình thành mụn.

Bỏ qua bước dưỡng ẩm

Da dầu không đồng nghĩa với việc không cần dưỡng ẩm. Trên thực tế, thiếu nước là một trong những nguyên nhân khiến da tiết dầu nhiều hơn. Việc sử dụng kem dưỡng có kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh sẽ giúp duy trì độ ẩm cần thiết, hỗ trợ cân bằng da mà không gây cảm giác nhờn rít hay bí bách.

8 thoi quen cham soc da mua he dang am tham pha huy lan da cua ban hinh anh 1
Trong điều kiện tia UV cao, việc chăm sóc sai cách có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, gây mụn, sạm và lão hóa sớm

Chống nắng chưa đúng cách

Nhiều người chỉ thoa kem chống nắng một lần vào buổi sáng hoặc sử dụng lượng sản phẩm không đủ. Trong khi đó, mồ hôi và dầu nhờn có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ da trong suốt ngày dài.

Nếu không được chống nắng đầy đủ, làn da dễ bị sạm màu, xuất hiện nám, tàn nhang và lão hóa nhanh hơn dưới tác động của tia UV.

Lạm dụng tẩy tế bào chết hoặc peel da

Tẩy tế bào chết quá thường xuyên hoặc sử dụng các sản phẩm peel nồng độ cao có thể làm tổn thương lớp sừng bảo vệ da. Khi hàng rào bảo vệ suy yếu, da trở nên nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời, dễ kích ứng, đỏ rát và tăng sắc tố sau viêm.

Ngồi điều hòa liên tục trong thời gian dài

Môi trường điều hòa thường có độ ẩm thấp, khiến da dễ mất nước mà nhiều người không nhận ra. Tình trạng này kéo dài có thể làm da khô căng, giảm độ đàn hồi và dễ xuất hiện các dấu hiệu kích ứng. Việc uống đủ nước và bổ sung sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng này.

Lơ là chăm sóc da sau điều trị

Sau các liệu trình như laser, peel da hoặc các phương pháp chăm sóc chuyên sâu khác, làn da thường nhạy cảm hơn bình thường. Nếu không chú trọng chống nắng và phục hồi đúng cách, da có thể bị tổn thương trở lại, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ xuất hiện các vấn đề sắc tố.

Trang điểm quá dày trong thời tiết nóng ẩm

Lớp trang điểm dày kết hợp với mồ hôi và dầu thừa dễ khiến lỗ chân lông bị bít tắc. Đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nổi mụn và viêm da. Vì vậy, nên ưu tiên lớp nền mỏng nhẹ và làm sạch da kỹ vào cuối ngày.

Sử dụng mỹ phẩm làm trắng cấp tốc không rõ nguồn gốc

Các sản phẩm làm trắng da nhanh thường có nguy cơ chứa hoạt chất mạnh hoặc không đảm bảo chất lượng. Dù có thể mang lại hiệu quả tức thì, về lâu dài chúng dễ khiến da mỏng yếu, nhạy cảm hơn với ánh nắng và khó phục hồi khi bị tổn thương. Chăm sóc da đúng cách trong mùa hè giúp duy trì làn da khỏe mạnh, hạn chế mụn, sạm nám và lão hóa sớm; đồng thời cần sớm nhận diện sai lầm để điều chỉnh kịp thời.

Da sạm màu, thiếu sức sống, thử ngay 4 cách chăm sóc đơn giản này

VOV.VN - Làn da đều màu, mịn màng là mong muốn của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học khiến da dễ xỉn màu, khô ráp và xuất hiện nám, tàn nhang. Áp dụng đúng cách chăm sóc da sẽ giúp duy trì làn da khỏe mạnh, tươi sáng lâu dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
3 cách chăm sóc da khi trời nóng để da khỏe hơn mỗi ngày

Chăm sóc da buổi tối đúng cách - Làn da thay đổi chỉ sau vài tuần

Bí quyết chăm sóc da an toàn từ sữa chua

