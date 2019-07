5 ích lợi và nguy cơ khi làm mẹ ở tuổi 40

Nguy cơ sinh non: Mang thai và sinh con khi đã lớn tuổi, người phụ nữ có thể đối mặt với nguy cơ sinh non cao và thai nhi nhẹ cân. Do đó, những người quyết định mang thai khi đã lớn tuổi cần sự tư vấn của bác sĩ và được chăm sóc y tế, theo dõi sát sao trong thai kỳ. (Ảnh minh họa: Depositphotos)