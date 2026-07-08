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5 loại đồ uống càng uống nhiều càng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Thứ Tư, 11:22, 08/07/2026
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VOV.VN - Không chỉ chế độ ăn uống hay lối sống, những loại đồ uống sử dụng hàng ngày cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế 5 loại đồ uống phổ biến dưới đây để giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Nước ép trái cây

Dù giàu vitamin và chất chống oxy hóa, nước ép trái cây lại chứa rất ít chất xơ do bị loại bỏ trong quá trình ép, khiến đường tự nhiên được hấp thu nhanh hơn, làm tăng đường huyết và triglyceride - yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Uống thường xuyên còn dễ gây tăng cân, kháng insulin và hội chứng chuyển hóa. Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn trái cây nguyên quả để bổ sung chất xơ và kiểm soát lượng đường hấp thu tốt hơn.

Cà phê pha nhiều đường và sữa

Cà phê nguyên chất có lợi cho sức khỏe, nhưng khi pha nhiều đường, kem béo hoặc sữa đặc lại có thể gây hại cho tim mạch. Một ly latte hay frappuccino có thể chứa tới 30-50g đường cùng nhiều chất béo bão hòa, dễ làm tăng cholesterol xấu (LDL), tích tụ mỡ nội tạng và tăng nguy cơ xơ vữa động mạch nếu sử dụng thường xuyên.

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Không chỉ chế độ ăn uống hay lối sống, những loại đồ uống sử dụng hàng ngày cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch

Đồ uống thể thao

Đồ uống thể thao chủ yếu phù hợp với người vận động cường độ cao hoặc vận động viên. Với người bình thường, sử dụng thường xuyên có thể làm tăng lượng đường, calo và natri nạp vào cơ thể, từ đó tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường type 2 và ảnh hưởng đến huyết áp. Trong hầu hết trường hợp, nước lọc hoặc nước dừa tươi đã đủ để bù nước và điện giải.

Rượu bia, kể cả khi sử dụng với lượng ít

Rượu bia có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến tim mạch, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên hoặc kéo dài. Dù nhiều người cho rằng, rượu vang đỏ tốt cho tim, nhưng bằng chứng khoa học vẫn chưa đủ thuyết phục. Các tổ chức tim mạch quốc tế cũng khuyến cáo không có mức tiêu thụ rượu nào được xem là hoàn toàn an toàn, bởi ngay cả lượng nhỏ cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim và rối loạn nhịp tim.

Nước ngọt ăn kiêng

Nước ngọt không đường không đồng nghĩa với an toàn cho sức khỏe. Các chất tạo ngọt nhân tạo như aspartame, sucralose hay saccharin có thể ảnh hưởng đến phản ứng insulin, hệ vi sinh đường ruột và làm tăng cảm giác thèm đồ ngọt. Các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên nước lọc, trà không đường hoặc đồ uống tự nhiên để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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