Cây thuốc đại bổ từ lá đến quả đều rất tốt, ăn vào dưỡng gan lại bảo vệ tim mạch

Hỗ trợ giảm cân và giữ gìn vóc dáng lý tưởng

Chất xơ dồi dào trong su su làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, giảm bớt cảm giác thèm ăn vặt. Đồng thời, hàm lượng nước cao giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy năng lượng dư thừa một cách tự nhiên.

Bảo vệ và tăng cường sức khỏe tim mạch

Tác dụng của quả su su trong việc bảo vệ trái tim đến từ sự kết hợp của chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như myricetin. Kali là khoáng chất có khả năng làm giãn mạch máu, từ đó giúp điều hòa và làm giảm huyết áp cao.

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong su su giúp làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa động mạch và làm giảm nguy cơ đột quỵ, đau tim.

Su su luôn được lòng cả gia đình nhờ vị ngọt thanh dễ ăn, đằng sau sự mộc mạc đó lại là một "kho báu" dinh dưỡng vô cùng giá trị. (Ảnh: VTC News)

Tăng cường hệ tiêu hóa, chống táo bón

Nhờ hàm lượng nước và chất xơ vượt trội, lợi ích của su su đối với hệ tiêu hóa là điều không thể phủ nhận. Chất xơ trong su su hoạt động như một chiếc chổi tự nhiên giúp làm sạch đường ruột, kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru, từ đó phòng ngừa và điều trị chứng táo bón một cách hiệu quả.

Ngoài ra, việc ăn su su đều đặn còn giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp hệ tiêu hóa của bạn luôn khỏe mạnh.

Chống lão hóa, nuôi dưỡng làn da trẻ trung

Hàm lượng Vitamin C dồi dào trong quả su su là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò cốt lõi trong việc kích thích cơ thể sản sinh collagen. Collagen chính là "thần dược" giữ cho làn da luôn đàn hồi, săn chắc và mịn màng.

Ăn su su thường xuyên hoặc uống nước ép su su giúp bảo vệ các tế bào da khỏi sự tấn công của các gốc tự do do tia UV và ô nhiễm môi trường gây ra, từ đó làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và mờ vết thâm.

Hỗ trợ chức năng gan, phòng chống gan nhiễm mỡ

Các nghiên cứu khoa học gần đây đã chỉ ra rằng, chiết xuất từ quả su su có khả năng làm giảm sự tích tụ của các axit béo trong gan. Nhờ vậy, loại quả này có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, đồng thời thúc đẩy quá trình thải độc của gan diễn ra thuận lợi hơn, bảo vệ lá gan của bạn luôn khỏe mạnh trước các áp lực độc hại từ thực phẩm bẩn hay bia rượu.

Kiểm soát đường huyết, rất tốt cho người tiểu đường

Đối với những người đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi su su chữa bệnh gì, thì khả năng ổn định đường huyết của loại quả này là một điểm sáng. Su su có hàm lượng carbohydrate tổng thể thấp và lượng chất xơ hòa tan cao. Chất xơ này giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường của cơ thể sau khi ăn.

Ngoài ra, một số hợp chất thực vật trong su su đã được chứng minh có khả năng tăng cường độ nhạy của insulin, giúp kiểm soát và phòng ngừa bệnh tiểu đường tuýp 2 hiệu quả.

Tốt cho sức khoẻ phụ nữ mang thai

Su su là một trong những nguồn cung cấp Folate (Vitamin B9) tự nhiên dồi dào nhất. Đây là dưỡng chất đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ đang mang thai hoặc có ý định mang thai. Cung cấp đủ folate cho cơ thể giúp hỗ trợ sự phát triển toàn diện não bộ và tủy sống của thai nhi, ngăn ngừa tối đa các nguy cơ dị tật ống thần kinh bẩm sinh ở trẻ nhỏ, đồng thời giúp mẹ bầu giảm bớt mệt mỏi, thiếu máu trong thai kỳ.