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5 loại trái cây nên ăn vào buổi tối, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe

Thứ Năm, 15:09, 23/07/2026
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VOV.VN - Chuối, kiwi, đu đủ, dứa hay bơ là những loại trái cây phù hợp để ăn vào buổi tối nhờ hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, để phát huy lợi ích và tránh đầy bụng hay tăng đường huyết, cần lựa chọn đúng loại, ăn đúng thời điểm và với lượng vừa phải.

Những loại trái cây nên ăn vào ban đêm

Chuối

Chuối là lựa chọn thích hợp khi cảm thấy đói nhẹ vào buổi tối. Loại quả này cung cấp kali, magie và vitamin B6 - những dưỡng chất góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh, giúp thư giãn cơ bắp và giảm cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc.

Ngoài ra, chuối có kết cấu mềm, dễ tiêu hóa nếu ăn với lượng vừa phải. Mỗi lần chỉ nên dùng khoảng một quả cỡ nhỏ hoặc trung bình, đặc biệt người đang kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết không nên ăn quá nhiều.

Kiwi

Kiwi là loại trái cây đáng cân nhắc nếu muốn bổ sung một món ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Loại quả này chứa nhiều chất xơ, vitamin C, chất chống oxy hóa và một số hợp chất được cho là có liên quan đến việc điều hòa giấc ngủ.

Bên cạnh đó, vị chua nhẹ cùng các axit hữu cơ trong kiwi còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa sau bữa ăn. Với những người có dạ dày nhạy cảm, nên bắt đầu với lượng nhỏ để theo dõi khả năng dung nạp.

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Chuối, kiwi, đu đủ, dứa hay bơ là những loại trái cây phù hợp để ăn vào buổi tối nhờ hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện giấc ngủ

Dứa

Dứa chứa bromelain - enzyme có tác dụng hỗ trợ phân giải protein, vì vậy có thể phù hợp sau những bữa tối giàu đạm. Một lượng nhỏ dứa sau bữa ăn có thể giúp giảm cảm giác đầy bụng ở một số người.

Tuy nhiên, đây là loại quả có tính axit khá cao nên không nên ăn quá nhiều hoặc dùng khi bụng đói. Người mắc viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc thường xuyên ợ nóng cần đặc biệt thận trọng.

Đu đủ

Đu đủ chín là loại trái cây mềm, dễ tiêu hóa và chứa enzyme hỗ trợ phân giải protein. Đây là món tráng miệng phù hợp sau bữa tối, giúp hạn chế cảm giác nặng bụng.

Chỉ nên ăn khoảng một chén nhỏ đu đủ chín, tránh dùng quá nhiều vì có thể làm tăng lượng đường và năng lượng nạp vào cơ thể vào cuối ngày.

Bơ giàu chất béo không bão hòa, chất xơ và magie, giúp tạo cảm giác no lâu, đồng thời hỗ trợ cơ thể thư giãn.

Tuy nhiên, đây cũng là loại trái cây có hàm lượng calo khá cao. Nếu ăn vào buổi tối, chỉ nên dùng khoảng 1/4-1/2 quả nhỏ. Có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua không đường. Ngược lại, nên hạn chế các món bơ dầm nhiều sữa đặc, đường hoặc kem vì dễ làm tăng lượng đường và năng lượng.

Cách ăn trái cây buổi tối để tốt cho tiêu hóa và giấc ngủ

Ăn trái cây buổi tối là lựa chọn lành mạnh hơn đồ ngọt hay thực phẩm chiên rán, nhưng nên ăn trước khi ngủ 1-2 giờ và với lượng vừa phải. Ưu tiên trái cây tươi, ăn nguyên miếng thay vì nước ép, trái cây sấy hoặc ngâm siro; hạn chế thêm đường, sữa đặc hay kem. Nếu bữa tối đã nhiều tinh bột, chất béo, nên giảm lượng trái cây. Người hay đói đêm có thể ăn kèm sữa chua không đường hoặc một ít hạt dinh dưỡng, đồng thời tránh dùng cùng cà phê, trà đặc hoặc đồ uống chứa caffeine để không ảnh hưởng giấc ngủ.

Những ai cần thận trọng khi ăn trái cây vào buổi tối?

Không phải ai cũng phù hợp ăn trái cây vào buổi tối. Người mắc đái tháo đường nên hạn chế trái cây quá ngọt, ưu tiên trái cây tươi và ăn nguyên miếng. Người bị trào ngược hoặc viêm loét dạ dày cần tránh các loại quả chua như dứa, kiwi, cam, quýt gần giờ ngủ. Người đang giảm cân nên kiểm soát khẩu phần, hạn chế trái cây nhiều đường, sinh tố hoặc trái cây sấy. Với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, nếu ăn trái cây buổi tối dễ đầy hơi hoặc đau bụng, nên giảm lượng, đổi loại quả hoặc ăn sớm hơn.

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Những thực phẩm giúp cải thiện giấc ngủ

VOV.VN - Mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc là tình trạng phổ biến hiện nay, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Bên cạnh việc điều chỉnh lối sống, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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