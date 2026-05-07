中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

5 nhóm thực phẩm mẹ bầu nên tránh để giảm nguy cơ sảy thai

Thứ Năm, 09:14, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Bên cạnh việc bổ sung dưỡng chất cần thiết, mẹ bầu cũng cần thận trọng với một số thực phẩm có thể gây ảnh hưởng xấu đến thai kỳ.

Chế độ ăn uống ảnh hưởng thế nào đến mẹ bầu?

Chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp thai nhi phát triển tốt, giảm nguy cơ sinh non, trẻ nhẹ cân và hỗ trợ sức khỏe của mẹ sau sinh. Ngược lại, ăn uống thiếu khoa học có thể làm tăng nguy cơ thiếu máu, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, tăng cân mất kiểm soát và ảnh hưởng đến thai nhi, thậm chí làm tăng nguy cơ sảy thai.

5 nhóm thực phẩm mẹ bầu nên tránh

Phụ nữ mang thai nên hạn chế thực phẩm sống hoặc chưa tiệt trùng, cá chứa nhiều thủy ngân, một số loại rau củ có thể kích thích co bóp tử cung, trái cây tính nóng và các món chế biến sẵn dễ nhiễm khuẩn.

Thực phẩm sống: Trứng, thịt, cá

Trứng sống: Trứng sống hoặc chưa nấu chín kỹ có thể chứa vi khuẩn Salmonella, gây buồn nôn, sốt, tiêu chảy, đau bụng. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, tình trạng nhiễm khuẩn có thể ảnh hưởng đến thai kỳ.

5 nhom thuc pham me bau nen tranh de giam nguy co say thai hinh anh 1
Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì quá lo lắng về việc “ăn gì dễ sảy thai”, mẹ bầu nên xây dựng chế độ ăn khoa học, cân bằng

Thịt sống: Thịt tái hoặc chưa được chế biến kỹ có nguy cơ chứa vi khuẩn Salmonella, Toxoplasma hoặc Coliform. Những tác nhân này có thể gây nhiễm trùng, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Các chuyên gia khuyến cáo thai phụ nên ăn thịt đã được nấu chín hoàn toàn, tránh các món tái sống.

Cá sống: Các món cá sống như sushi, sashimi tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng. Một số loại cá còn chứa hàm lượng thủy ngân cao, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thần kinh của thai nhi.

Thực phẩm nhiều đường

Bánh kẹo ngọt, nước ngọt có gas hay các món tráng miệng chứa nhiều đường nếu tiêu thụ quá mức có thể khiến mẹ bầu tăng cân nhanh, làm tăng nguy cơ tiểu đường thai kỳ và ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dinh dưỡng.

Thực phẩm cay nóng

Các gia vị cay nóng như ớt, tiêu, tỏi, quế nếu sử dụng quá nhiều có thể gây nóng trong, khó tiêu, táo bón. Tình trạng táo bón kéo dài khiến thai phụ khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe thai kỳ.

Một số loại rau cần hạn chế

Rau xanh rất tốt cho thai phụ, nhưng một số loại như ngải cứu, rau răm, rau diếp cá, rau mùi nên dùng thận trọng vì có thể kích thích co bóp tử cung nếu ăn quá nhiều. Mẹ bầu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Một số loại trái cây nên ăn có chừng mực

Mẹ bầu nên hạn chế ăn quá nhiều dứa, đặc biệt trong 3 tháng đầu vì bromelain có thể kích thích co bóp tử cung. Đu đủ xanh cũng được khuyến cáo tránh sử dụng do nguy cơ gây co bóp tử cung. Trong khi đó, đào và nhãn có tính nóng, ăn nhiều dễ gây khó chịu cho cơ thể.

Nguyên tắc ăn uống giúp thai kỳ khỏe mạnh

Để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và thai nhi, mẹ bầu nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cân bằng giữa các nhóm dưỡng chất như protein, chất béo tốt, rau xanh và trái cây. Đồng thời, cần bổ sung đầy đủ sắt, canxi, axit folic, vitamin D theo hướng dẫn của bác sĩ, uống đủ nước, tăng cường chất xơ, chia nhỏ bữa ăn để giảm buồn nôn và hạn chế thực phẩm sống, chưa tiệt trùng hoặc chế biến không đảm bảo vệ sinh.

Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì quá lo lắng về việc “ăn gì dễ sảy thai”, mẹ bầu nên xây dựng chế độ ăn khoa học, cân bằng và tham khảo ý kiến bác sĩ khi cần thiết để có một thai kỳ khỏe mạnh.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: mẹ bầu. 5 nhóm thực phẩm mẹ bầu nên tránh giảm nguy cơ sảy thai chế độ dinh dưỡng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mẹ bầu hơn 40 tuổi vẫn mong sinh con nhưng sợ rủi ro cho sức khỏe mẹ và bé
Mẹ bầu hơn 40 tuổi vẫn mong sinh con nhưng sợ rủi ro cho sức khỏe mẹ và bé

VOV.VN - Cách đây 10 năm tôi từng chào đón con đầu lòng. Sau đó, tôi trải qua hai lần thai lưu, giờ đây, ở tuổi 41, tôi mong muốn có thêm một em bé nữa, nhưng không khỏi băn khoăn về những rủi ro có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con. Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ đưa ra những lời khuyên cho trường hợp này.

Mẹ bầu hơn 40 tuổi vẫn mong sinh con nhưng sợ rủi ro cho sức khỏe mẹ và bé

Mẹ bầu hơn 40 tuổi vẫn mong sinh con nhưng sợ rủi ro cho sức khỏe mẹ và bé

VOV.VN - Cách đây 10 năm tôi từng chào đón con đầu lòng. Sau đó, tôi trải qua hai lần thai lưu, giờ đây, ở tuổi 41, tôi mong muốn có thêm một em bé nữa, nhưng không khỏi băn khoăn về những rủi ro có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con. Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ đưa ra những lời khuyên cho trường hợp này.

Bà bầu bị tiểu đường nên ăn gì để mẹ khỏe, con an toàn?
Bà bầu bị tiểu đường nên ăn gì để mẹ khỏe, con an toàn?

VOV.VN - Phụ nữ mang thai mắc tiểu đường cần duy trì lượng đường trong máu ổn định để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Một chế độ ăn uống khoa học, lựa chọn thực phẩm phù hợp đóng vai trò quan trọng giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả trong suốt thai kỳ.

Bà bầu bị tiểu đường nên ăn gì để mẹ khỏe, con an toàn?

Bà bầu bị tiểu đường nên ăn gì để mẹ khỏe, con an toàn?

VOV.VN - Phụ nữ mang thai mắc tiểu đường cần duy trì lượng đường trong máu ổn định để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Một chế độ ăn uống khoa học, lựa chọn thực phẩm phù hợp đóng vai trò quan trọng giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả trong suốt thai kỳ.

Những loại trái cây giúp mẹ bầu cải thiện táo bón
Những loại trái cây giúp mẹ bầu cải thiện táo bón

VOV.VN - Táo bón là tình trạng phổ biến trong thai kỳ, gây khó chịu, mệt mỏi và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của nhiều bà bầu. Thay vì lạm dụng thuốc, việc bổ sung trái cây giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất là giải pháp tự nhiên, an toàn và hiệu quả.

Những loại trái cây giúp mẹ bầu cải thiện táo bón

Những loại trái cây giúp mẹ bầu cải thiện táo bón

VOV.VN - Táo bón là tình trạng phổ biến trong thai kỳ, gây khó chịu, mệt mỏi và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của nhiều bà bầu. Thay vì lạm dụng thuốc, việc bổ sung trái cây giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất là giải pháp tự nhiên, an toàn và hiệu quả.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe