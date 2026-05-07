5 nhóm thực phẩm mẹ bầu nên tránh để giảm nguy cơ sảy thai

Chế độ ăn uống ảnh hưởng thế nào đến mẹ bầu?

Chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp thai nhi phát triển tốt, giảm nguy cơ sinh non, trẻ nhẹ cân và hỗ trợ sức khỏe của mẹ sau sinh. Ngược lại, ăn uống thiếu khoa học có thể làm tăng nguy cơ thiếu máu, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, tăng cân mất kiểm soát và ảnh hưởng đến thai nhi, thậm chí làm tăng nguy cơ sảy thai.

5 nhóm thực phẩm mẹ bầu nên tránh

Phụ nữ mang thai nên hạn chế thực phẩm sống hoặc chưa tiệt trùng, cá chứa nhiều thủy ngân, một số loại rau củ có thể kích thích co bóp tử cung, trái cây tính nóng và các món chế biến sẵn dễ nhiễm khuẩn.

Thực phẩm sống: Trứng, thịt, cá

Trứng sống: Trứng sống hoặc chưa nấu chín kỹ có thể chứa vi khuẩn Salmonella, gây buồn nôn, sốt, tiêu chảy, đau bụng. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, tình trạng nhiễm khuẩn có thể ảnh hưởng đến thai kỳ.

Thịt sống: Thịt tái hoặc chưa được chế biến kỹ có nguy cơ chứa vi khuẩn Salmonella, Toxoplasma hoặc Coliform. Những tác nhân này có thể gây nhiễm trùng, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Các chuyên gia khuyến cáo thai phụ nên ăn thịt đã được nấu chín hoàn toàn, tránh các món tái sống.

Cá sống: Các món cá sống như sushi, sashimi tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng. Một số loại cá còn chứa hàm lượng thủy ngân cao, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thần kinh của thai nhi.

Thực phẩm nhiều đường

Bánh kẹo ngọt, nước ngọt có gas hay các món tráng miệng chứa nhiều đường nếu tiêu thụ quá mức có thể khiến mẹ bầu tăng cân nhanh, làm tăng nguy cơ tiểu đường thai kỳ và ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dinh dưỡng.

Thực phẩm cay nóng

Các gia vị cay nóng như ớt, tiêu, tỏi, quế nếu sử dụng quá nhiều có thể gây nóng trong, khó tiêu, táo bón. Tình trạng táo bón kéo dài khiến thai phụ khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe thai kỳ.

Một số loại rau cần hạn chế

Rau xanh rất tốt cho thai phụ, nhưng một số loại như ngải cứu, rau răm, rau diếp cá, rau mùi nên dùng thận trọng vì có thể kích thích co bóp tử cung nếu ăn quá nhiều. Mẹ bầu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Một số loại trái cây nên ăn có chừng mực

Mẹ bầu nên hạn chế ăn quá nhiều dứa, đặc biệt trong 3 tháng đầu vì bromelain có thể kích thích co bóp tử cung. Đu đủ xanh cũng được khuyến cáo tránh sử dụng do nguy cơ gây co bóp tử cung. Trong khi đó, đào và nhãn có tính nóng, ăn nhiều dễ gây khó chịu cho cơ thể.

Nguyên tắc ăn uống giúp thai kỳ khỏe mạnh

Để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và thai nhi, mẹ bầu nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cân bằng giữa các nhóm dưỡng chất như protein, chất béo tốt, rau xanh và trái cây. Đồng thời, cần bổ sung đầy đủ sắt, canxi, axit folic, vitamin D theo hướng dẫn của bác sĩ, uống đủ nước, tăng cường chất xơ, chia nhỏ bữa ăn để giảm buồn nôn và hạn chế thực phẩm sống, chưa tiệt trùng hoặc chế biến không đảm bảo vệ sinh.

Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì quá lo lắng về việc “ăn gì dễ sảy thai”, mẹ bầu nên xây dựng chế độ ăn khoa học, cân bằng và tham khảo ý kiến bác sĩ khi cần thiết để có một thai kỳ khỏe mạnh.