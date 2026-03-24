Thực đơn mùa hè cho mẹ bầu: Ăn gì để vừa mát, vừa dưỡng thai khỏe mạnh?

Nắng nóng tác động ra sao đến mẹ bầu?

Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, phụ nữ mang thai dễ chịu tác động mạnh từ thời tiết do thân nhiệt vốn cao hơn bình thường. Nắng nóng kéo dài không chỉ gây rối loạn nội tiết, giảm estrogen mà còn làm mẹ bầu mệt mỏi, căng thẳng. Khi thân nhiệt vượt ngưỡng an toàn, thai nhi cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, cảm giác oi bức khiến mẹ ăn uống kém, hấp thu dinh dưỡng giảm, tâm trạng dễ cáu gắt. Vì vậy, việc làm mát cơ thể, đặc biệt thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý, là yếu tố rất quan trọng trong những ngày nắng nóng.

Gợi ý thực phẩm giúp mẹ bầu giải nhiệt hiệu quả

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, mẹ bầu nên ưu tiên những thực phẩm có tính mát, giàu nước và giàu vi chất để vừa giải nhiệt, vừa đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất.

Rau xanh và trái cây tươi

Đây là nhóm thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của mẹ bầu. Rau xanh và trái cây cung cấp dồi dào chất xơ, vitamin và khoáng chất, đồng thời hỗ trợ thanh nhiệt, tăng sức đề kháng.

Mẹ bầu nên bổ sung khoảng 300g rau xanh và 200g trái cây mỗi ngày. Những loại quả nhiều nước, ít ngọt như bưởi, cam, quýt, thanh long, dưa… đặc biệt phù hợp trong mùa nóng. Ngược lại, các loại quả có tính nóng như vải, nhãn, mít nên hạn chế.

Việc xây dựng thực đơn khoa học, cân bằng và giàu dưỡng chất là yếu tố quan trọng giúp mẹ bầu duy trì sức khỏe ổn định

Bí đao

Theo Đông y, bí đao có tính mát, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu và hỗ trợ tiêu hóa. Đây là thực phẩm lý tưởng cho mẹ bầu trong mùa hè. Bí đao có thể dùng để nấu canh hoặc ép lấy nước uống.

Đặc biệt, với những mẹ bầu bị phù nề vào cuối thai kỳ, canh bí đao nấu cá chép là món ăn vừa thanh mát vừa hỗ trợ giảm sưng hiệu quả.

Nước dừa

Nước dừa là nguồn bổ sung nước và khoáng chất tự nhiên, giúp cân bằng điện giải, giảm cảm giác nóng trong và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, mẹ bầu chỉ nên sử dụng từ sau 3 tháng đầu thai kỳ và dùng với lượng hợp lý.

Trái cây họ cam quýt

Cam, quýt, bưởi, chanh… giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường miễn dịch và làm mát cơ thể. Một ly nước cam hoặc vài múi bưởi mỗi ngày có thể giúp mẹ bầu cảm thấy dễ chịu hơn.

Để đảm bảo an toàn, nên chọn trái cây tươi, có nguồn gốc rõ ràng, hạn chế sử dụng nước ép đóng hộp chứa nhiều đường.

Nấm rơm

Nấm rơm không chỉ dễ chế biến mà còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Đây là nguyên liệu phù hợp để chế biến các món canh nhẹ, giúp mẹ bầu dễ ăn trong những ngày nóng nực. Ngoài ra, nấm rơm còn cung cấp nhiều dưỡng chất như đạm, chất xơ và vi lượng cần thiết.

Hạn chế thực phẩm gây nóng

Bên cạnh việc bổ sung thực phẩm giải nhiệt, mẹ bầu cũng cần hạn chế các món ăn dễ gây nóng trong như đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, thực phẩm quá ngọt, nội tạng động vật, nước cốt dừa hoặc thịt đỏ ăn quá nhiều. Những thực phẩm này không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa.

Trong những ngày nắng nóng, việc xây dựng thực đơn khoa học, cân bằng và giàu dưỡng chất là yếu tố quan trọng giúp mẹ bầu duy trì sức khỏe ổn định. Kết hợp ăn uống hợp lý với nghỉ ngơi, giữ môi trường sống thoáng mát sẽ góp phần giúp thai kỳ diễn ra an toàn, thuận lợi.