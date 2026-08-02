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5 thực phẩm nam giới nên hạn chế nếu muốn tinh trùng khỏe mạnh

Chủ Nhật, 09:26, 02/08/2026
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VOV.VN - Chế độ ăn uống thiếu lành mạnh có thể ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh trùng. Nam giới đang có kế hoạch sinh con nên hạn chế những thực phẩm bất lợi và ưu tiên chế độ ăn đa dạng, giàu dưỡng chất để hỗ trợ sức khỏe sinh sản.

Những thực phẩm không tốt cho tinh trùng

Thực phẩm chiên

Các món chiên nhiều dầu mỡ như gà rán, khoai tây chiên, cá chiên... thường chứa nhiều chất béo và có thể phát sinh các hợp chất không có lợi trong quá trình chế biến ở nhiệt độ cao. Việc thường xuyên tiêu thụ nhóm thực phẩm này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tinh trùng.

Nam giới nên hạn chế các món chiên rán, thay vào đó ưu tiên thực phẩm được chế biến bằng cách luộc, hấp hoặc nướng với lượng dầu phù hợp.

Đậu phụ

Đậu phụ là nguồn cung cấp protein thực vật và thường được sử dụng thay thế một phần thịt trong chế độ ăn. Tuy nhiên, đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành có chứa isoflavone - một nhóm hợp chất có hoạt tính giống estrogen.

Việc tiêu thụ đậu phụ ở mức vừa phải thường không phải vấn đề đối với người khỏe mạnh. Tuy nhiên, nam giới không nên lạm dụng hoặc ăn quá nhiều trong thời gian dài, đặc biệt khi chế độ ăn thiếu cân bằng.

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Nam giới không nên lạm dụng hoặc ăn quá nhiều đậu phụ trong thời gian dài

Nội tạng động vật

Nội tạng của các loại gia súc như bò, dê, cừu, lợn có hàm lượng cholesterol cao. Một số loại nội tạng cũng có thể tích lũy kim loại nặng tùy theo nguồn thực phẩm và môi trường chăn nuôi.

Vì vậy, nam giới nên hạn chế ăn nội tạng động vật, đặc biệt là khi sử dụng thường xuyên. Thay vào đó, nên đa dạng nguồn protein từ cá, thịt nạc, trứng, sữa và các loại đậu.

Bánh kẹo ngọt

Bánh ngọt, bánh quy, kem và nhiều loại đồ ăn chứa nhiều đường thường cung cấp lượng lớn năng lượng nhưng không có nhiều giá trị dinh dưỡng. Chế độ ăn nhiều đường và chất béo không lành mạnh có thể góp phần gây thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Nam giới nên hạn chế đồ ngọt, đặc biệt các sản phẩm chứa nhiều đường bổ sung và chất béo chuyển hóa.

Đồ uống chứa chất kích thích

Uống nhiều rượu bia có thể ảnh hưởng đến hormone sinh dục, số lượng và khả năng vận động của tinh trùng. Nam giới muốn có con nên hạn chế rượu bia, đồng thời sử dụng caffeine ở mức vừa phải. Bên cạnh chế độ ăn cân bằng, cần duy trì vận động, ngủ đủ giấc và cân nặng hợp lý để hỗ trợ sức khỏe sinh sản.

Tinh trùng yếu nên ăn gì để cải thiện?

Thực phẩm giàu kẽm

Kẽm là khoáng chất cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể, trong đó có chức năng sinh sản và quá trình tạo tinh trùng. Nam giới có thể bổ sung kẽm thông qua các thực phẩm như hàu, hải sản, trứng, thịt đỏ và các loại hạt.

Việc đa dạng hóa nguồn thực phẩm giàu kẽm trong khẩu phần ăn có thể góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe sinh sản.

Thực phẩm giàu vitamin B9, B12, C và E

Vitamin B9, B12, C và E cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể. Nam giới có thể bổ sung các vitamin này qua rau xanh, trái cây như chuối, cà chua, cam, ổi, dâu tây, kiwi và các loại rau màu xanh đậm như rau bina, măng tây, bông cải xanh.

Thực phẩm giàu lycopene

Lycopene là chất chống oxy hóa được tìm thấy nhiều trong một số loại trái cây và rau củ. Chất này có khả năng giúp bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa, yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh trùng. Cà chua, dưa hấu và bưởi là những thực phẩm có chứa lycopene mà nam giới có thể bổ sung vào chế độ ăn.

Thực phẩm chứa L-arginine

L-arginine là axit amin có thể hỗ trợ khả năng vận động của tinh trùng. Dưỡng chất này có nhiều trong các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu protein.

Nhìn chung, chế độ ăn cân bằng, giàu rau xanh, trái cây, cá, thịt nạc và các loại hạt, đồng thời hạn chế rượu bia, đồ ngọt và chất béo không lành mạnh sẽ góp phần hỗ trợ sức khỏe tinh trùng. Nếu gặp vấn đề về khả năng sinh sản, nên thăm khám chuyên khoa để tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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