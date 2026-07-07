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Trứng vịt lộn hỗ trợ cải thiện yếu sinh lý: Thực hư ra sao?

Thứ Ba, 11:20, 07/07/2026
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VOV.VN - Trứng vịt lộn không chỉ là món ăn giàu dinh dưỡng mà còn được nhiều người cho rằng có tác dụng hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới. Vậy quan niệm này có cơ sở hay chỉ là kinh nghiệm dân gian?

Ăn trứng vịt lộn có thật sự giúp cải thiện yếu sinh lý?

Trứng vịt lộn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein, chất béo, vitamin, khoáng chất và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể. Những dưỡng chất này giúp bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ sản sinh tinh trùng, cải thiện chất lượng tinh trùng, tăng cường tuần hoàn máu và góp phần nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới. Theo Đông y, trứng vịt lộn còn có tác dụng bổ huyết, dưỡng âm và tăng cường khí huyết. Tuy nhiên, việc sử dụng trứng vịt lộn để cải thiện yếu sinh lý chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian và chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thể thay thế các phương pháp điều trị hay mang lại hiệu quả tức thì.

Ưu và nhược điểm khi sử dụng trứng vịt lộn để tăng cường sinh lực

Trứng vịt lộn là thực phẩm dễ tìm, giá thành hợp lý, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng, góp phần bồi bổ cơ thể, hỗ trợ sức khỏe sinh lý nếu sử dụng điều độ. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn thường xuyên. Hiệu quả hỗ trợ thường cần duy trì trong thời gian dài và chủ yếu áp dụng với các trường hợp suy giảm sinh lý nhẹ, không thể thay thế các phương pháp điều trị chuyên khoa.

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Trứng vịt lộn là món ăn giàu dinh dưỡng

Những lưu ý khi ăn trứng vịt lộn để hỗ trợ sinh lý

Không nên ăn vào buổi tối

Trứng vịt lộn chứa hàm lượng protein và cholesterol khá cao nên nếu ăn vào buổi tối hoặc trước khi đi ngủ có thể khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động nhiều hơn. Điều này dễ gây đầy bụng, khó tiêu hoặc cảm giác nặng bụng, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Thời điểm thích hợp nhất để ăn là vào buổi sáng hoặc đầu ngày. Khi đó, cơ thể có nhiều thời gian để tiêu hóa, hấp thu dưỡng chất và chuyển hóa nguồn năng lượng từ thực phẩm.

Nên ăn cùng rau răm và gừng

Trứng vịt lộn thường được ăn kèm rau răm và gừng để tăng hương vị, hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy hơi. Theo Đông y, rau răm giúp cân bằng tính hàn của trứng vịt lộn mà không ảnh hưởng đến sinh lý nam giới nếu sử dụng với lượng vừa phải. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều rau răm vì có thể làm giảm hiệu quả hỗ trợ sức khỏe của món ăn. Lượng khuyến nghị là khoảng 5g rau răm cho 2 quả trứng vịt lộn.

Không nên ăn quá nhiều hoặc ăn liên tục trong thời gian dài

Ăn quá nhiều trứng vịt lộn không giúp cải thiện sinh lý nhanh hơn mà còn có thể làm tăng nguy cơ mắc gout, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, gan nhiễm mỡ và rối loạn tiêu hóa. Do chứa nhiều năng lượng và cholesterol, người trưởng thành chỉ nên ăn 1-2 quả/ngày; trẻ 5-12 tuổi ăn 1-2 quả/tuần, trẻ dưới 5 tuổi không nên ăn. Phụ nữ mang thai có thể ăn khoảng 2 quả/tuần nhưng nên hạn chế rau răm. Người mắc gout, bệnh gan, thận, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc đang sốt nên tránh sử dụng trứng vịt lộn để hỗ trợ cải thiện sinh lý.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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