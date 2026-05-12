6 bài tập giúp giảm mỡ mặt hiệu quả, lấy lại gương mặt thon gọn

Lợi ích của việc giảm mỡ mặt

Mỡ thừa ở vùng mặt không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn có thể liên quan đến các vấn đề sức khỏe, đặc biệt khi tích tụ nhiều ở cằm và cổ. Việc giảm mỡ mặt giúp gương mặt trở nên thon gọn, đường nét thanh thoát hơn, đồng thời tăng sự tự tin trong giao tiếp. Ngoài ra, kiểm soát mỡ thừa còn góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, đái tháo đường và hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu, giúp làn da săn chắc, tươi trẻ hơn.

Các bài tập giảm mỡ mặt hiệu quả

Một số nghiên cứu cho thấy, việc luyện tập cơ mặt khoảng 30 phút mỗi ngày hoặc cách ngày trong khoảng 20 tuần có thể giúp cải thiện độ săn chắc của khuôn mặt ở phụ nữ trung niên, đồng thời làm giảm tình trạng chảy xệ và mỡ thừa.

Dưới đây là những bài tập giảm mỡ mặt đơn giản, có thể thực hiện ở bất cứ đâu:

Nâng cằm

Bài tập nâng cằm giúp tác động trực tiếp đến vùng cằm và cổ, hỗ trợ giảm nọng cằm và làm gương mặt trông thon gọn hơn. Cách thực hiện khá đơn giản: ngồi thẳng lưng, từ từ ngửa đầu ra sau và hướng cằm lên trần nhà, mím môi giữ trong khoảng 5 giây rồi trở về tư thế ban đầu. Lặp lại động tác từ 10 - 15 lần mỗi buổi tập.

Để các bài tập giảm mỡ mặt phát huy hiệu quả, cần duy trì luyện tập đều đặn và kiên trì trong thời gian dài

Động tác chụm môi (hóp má như cá)

Bài tập này tác động chủ yếu đến vùng má, giúp cơ mặt săn chắc hơn. Cách thực hiện khá đơn giản: khép miệng, hóp má vào trong như động tác cá thở, giữ tư thế từ 15 - 20 giây rồi thả lỏng. Lặp lại khoảng 5 lần mỗi buổi tập.

Nhướn lông mày

Động tác nhướn lông mày giúp làm săn chắc vùng trán, mắt và hỗ trợ hạn chế nếp nhăn. Cách thực hiện là mở to mắt, nâng lông mày lên cao nhất có thể, đồng thời đặt tay ở chân mày và đuôi mắt để cố định. Lặp lại động tác khoảng 10 lần mỗi ngày.

Phồng má

Bài tập phồng má giúp giảm mỡ ở vùng má, đồng thời kích thích lưu thông máu để da mặt khỏe hơn. Cách thực hiện là hít sâu, ngậm miệng và giữ không khí trong khoang miệng để má phồng lên khoảng 10 giây. Sau đó, đẩy không khí sang má trái trong 10 giây rồi chuyển sang má phải thêm 10 giây, thả lỏng và thở ra từ từ. Nên thực hiện khoảng 5 lần mỗi ngày.

Uốn lưỡi

Động tác uốn lưỡi giúp tác động đến vùng cằm và cổ, hỗ trợ cải thiện tình trạng da chảy xệ và làm gương mặt săn chắc hơn. Khi thực hiện, giữ đầu thẳng, cuộn lưỡi trong khoang miệng rồi đưa lưỡi ra xa nhất có thể theo hướng lên mũi, giữ khoảng 15 giây trước khi thả lỏng. Lặp lại ít nhất 20 lần trong mỗi buổi tập.

Nhả hàm

Bài tập nhả hàm giúp săn chắc cơ hàm, hỗ trợ tạo đường quai hàm rõ nét và giảm nọng cằm. Cách thực hiện là đứng thẳng, mô phỏng động tác nhai khi vẫn khép môi, hít thở đều. Sau đó mở rộng miệng, ép lưỡi vào răng dưới và giữ khoảng 5 giây trước khi thả lỏng. Lặp lại động tác khoảng 10 lần mỗi buổi tập.

Những lưu ý quan trọng khi thực hiện bài tập giảm mỡ mặt

Để các bài tập giảm mỡ mặt phát huy hiệu quả, cần duy trì luyện tập đều đặn và kiên trì trong thời gian dài. Bên cạnh đó, nên kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh bằng cách hạn chế đồ nhiều dầu mỡ, đường, tăng cường rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu protein và uống đủ nước. Ngoài ra, ngủ đủ 7 - 8 tiếng mỗi đêm cũng giúp cơ thể phục hồi tốt hơn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Việc giảm mỡ mặt không thể mang lại kết quả tức thì, nhưng nếu kiên trì tập luyện kết hợp với chế độ sinh hoạt khoa học, bạn hoàn toàn có thể cải thiện đường nét khuôn mặt theo hướng săn chắc, thon gọn và tự nhiên hơn.