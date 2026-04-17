Làm sao để mặt thon gọn? Gợi ý cách giảm mỡ mặt hiệu quả ngay tại nhà

Thứ Sáu, 09:18, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mỡ tích tụ ở vùng mặt khiến nhiều người kém tự tin, tạo cảm giác mặt tròn và nọng cằm. Theo chuyên gia, để cải thiện tình trạng này cần kết hợp chế độ ăn uống hợp lý, tăng vận động và duy trì lối sống lành mạnh nhằm giảm mỡ toàn thân, từ đó giúp khuôn mặt thon gọn tự nhiên.

Cách giảm mỡ mặt qua chế độ ăn uống khoa học

Điều chỉnh thực đơn hằng ngày là một trong những cách hỗ trợ giảm mỡ mặt hiệu quả. Việc kiểm soát lượng calo nạp vào, đồng thời lựa chọn thực phẩm lành mạnh sẽ giúp hạn chế tích tụ mỡ và cải thiện vóc dáng tổng thể.

Giảm natri

Natri có nhiều trong muối và các loại thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền, đồ hộp, xúc xích hay thức ăn nhanh. Khi tiêu thụ quá nhiều natri, cơ thể dễ giữ nước, gây sưng phù ở mặt hoặc mắt cá chân. Do đó, hạn chế muối và đồ ăn chế biến sẵn có thể giúp giảm tình trạng phù nề, từ đó khiến khuôn mặt trông thon gọn hơn.

Hạn chế tinh bột tinh chế

Các loại carbohydrate tinh chế như bánh mì trắng, bánh ngọt, bánh quy hoặc thực phẩm đóng gói thường ít chất xơ và dưỡng chất. Những thực phẩm này được tiêu hóa nhanh, khiến đường huyết tăng rồi giảm đột ngột, làm bạn nhanh đói và dễ ăn nhiều hơn. Điều này làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ thừa. Thay vào đó, nên ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch hoặc các loại đậu để giúp no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Cần kết hợp chế độ ăn uống hợp lý, tăng vận động và duy trì lối sống lành mạnh nhằm giảm mỡ toàn thân, từ đó giúp khuôn mặt thon gọn tự nhiên

Tăng cường chất xơ

Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và hạn chế ăn quá nhiều. Các thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn góp phần hạn chế tích tụ mỡ ở nhiều vùng trên cơ thể, bao gồm cả khuôn mặt.

Uống đủ nước

Bổ sung đủ nước giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ cơ thể đào thải chất dư thừa. Ngoài ra, uống nước trước bữa ăn có thể giúp giảm lượng thức ăn tiêu thụ. Duy trì thói quen uống khoảng 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày góp phần hỗ trợ giảm mỡ và cải thiện độ săn chắc của da mặt.

Bổ sung protein

Protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Khi bổ sung đầy đủ protein từ thịt nạc, cá, trứng, sữa hoặc các loại đậu, cơ thể sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn trong quá trình tiêu hóa. Đồng thời, protein giúp no lâu, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ giảm cân tổng thể, từ đó giúp khuôn mặt gọn gàng hơn.

Thực hiện bài tập thể chất hỗ trợ thon gọn khuôn mặt

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể chất cũng có vai trò quan trọng trong việc giảm mỡ vùng mặt. Các bài tập phù hợp giúp đốt cháy calo, giảm mỡ toàn thân và cải thiện độ săn chắc của cơ thể.

Cardio hàng ngày

Các bài tập cardio như chạy bộ, đi bộ nhanh, đạp xe hay nhảy dây giúp tăng nhịp tim và đốt cháy năng lượng, hỗ trợ giảm mỡ toàn thân, kể cả vùng mặt. Duy trì tập khoảng 30 phút mỗi ngày, 4-5 buổi mỗi tuần còn giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng sức bền và tốt cho tim mạch.

Các bài tập cơ mặt

Một số nghiên cứu cho thấy, các bài tập cơ mặt có thể giúp tăng độ săn chắc và cải thiện vẻ ngoài của khuôn mặt. Tuy nhiên, hiệu quả giảm mỡ mặt của phương pháp này vẫn cần thêm bằng chứng khoa học. Một số bài tập phổ biến gồm:

Phồng má và đẩy không khí: Phồng má, sau đó di chuyển không khí từ bên này sang bên kia để kích hoạt cơ má.

Chu môi luân phiên: Chu môi sang hai bên nhằm tác động đến cơ quanh miệng và cằm.

Mỉm cười và nghiến răng: Mỉm cười nhẹ, nghiến răng và giữ vài giây để kích thích cơ má và hàm.

Giảm mỡ mặt với thói quen sinh hoạt hàng ngày

Ngoài ăn uống và luyện tập, thói quen sinh hoạt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng tích tụ mỡ ở vùng mặt. Duy trì lối sống lành mạnh sẽ giúp kiểm soát cân nặng và cải thiện đường nét khuôn mặt.

Ngủ đủ giấc

Ngủ từ 7-9 tiếng mỗi đêm giúp cân bằng các hormone kiểm soát cảm giác đói và no như leptin và ghrelin. Khi thiếu ngủ, hormone cortisol tăng cao, khiến cơ thể dễ tích trữ mỡ và tăng cảm giác thèm ăn. Vì vậy, đảm bảo giấc ngủ chất lượng là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát cân nặng và hỗ trợ giảm mỡ mặt.

Bí quyết sở hữu gương mặt thon gọn chỉ sau một tuần

VOV.VN - Một gương mặt thon gọn, không chỉ mang lại diện mạo trẻ trung, gương mặt hài hòa còn giúp tăng sự tự tin trong giao tiếp. Thay vì can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều người lựa chọn những phương pháp tự nhiên, an toàn để cải thiện đường nét khuôn mặt.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: khuôn mặt thon gọn cách giảm mỡ mặt hiệu quả chế độ ăn uống hợp lý giảm mỡ toàn thân
6 mẹo để có gương mặt thon gọn nét nào ra nét đó
5 bài tập cơ mặt hiệu quả giúp thon gọn cằm
5 bài tập cơ mặt hiệu quả giúp thon gọn cằm

VOV.VN - Không có ai không mong muốn mình luôn mãi trẻ trung. Thay vì tìm tới những địa chỉ đắt tiền để cải thiện vẻ bề ngoài thì bạn hoàn toàn có thể tự tập những bài tập đơn giản tại nhà. Cách làm này không chỉ an toàn và tiết kiệm chi phí mà cũng rất có hiệu quả.

Bí quyết "đánh bay" mỡ thừa trên mặt
Bí quyết "đánh bay" mỡ thừa trên mặt

VOV.VN - Khuôn mặt nhiều mỡ thừa khiến phụ nữ mất tự tin trong giao tiếp. Dưới đây là những phương pháp "đánh bay" mỡ thừa trên khuôn mặt nhanh chóng và hiệu quả.

